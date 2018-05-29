В течение месяца можно получить до 3 ГБ интернета

Не так давно в интервью «Билайн» для Sostav Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн», намекнула на скорое появление особого предложения в тарифной линейке оператора. Сообщалось, что оно связано со здоровым образом жизни и актуально для любого современного горожанина.

Вероятно, начало ЗОЖ-кампании «Билайн» положено: оператор обещает превратить шаги в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЁмоё!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Условия просты: совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня.

Таким образом, за месяц можно получить до 3 ГБ интернета.

Количество пройденных шагов будет отражаться в приложении оператора, которое интегрирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone, а также Google Fit для Android.

Ирина Лебедева, вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Запуск акции «Гиги за шаги» стал продолжением реализации стратегии «Билайн», направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. С каждым годом в фитнес-залах, на спортивных площадках в парках и во дворах становится все больше людей. Ориентируясь на эти увлечения, в новом предложении мы совместили два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами и стремление вести здоровый образ жизни. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции — это прекрасная возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен — приятный дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми.

При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» проанализировал, насколько физически активны его абоненты. В телефонном опросе, проведенном в апреле 2018 года, приняло участие более 3000 пользователей, мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет. В рамках исследования 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству пройденных шагов в сутки.

В ТОР-5 наиболее популярных видов активного отдыха и спорта среди абонентов «Билайн» вошли:

легкая атлетика, бег, ходьба ( 27%)

27%) занятия в тренажерных залах и фитнес-центрах ( 26%)

26%) плавание ( 12%)

12%) футбол ( 10%)

10%) боевые искусства ( 9%)

При этом московские абоненты больше предпочитают велопрогулки (9%), чем различные виды единоборств (7%).

Регулярными тренировками — не менее 1 раза в неделю — занимаются более 35% респондентов, а также каждый пятый абонент «Билайн» пользуется спортивными гаджетами и приложениями для отслеживания своей физической активности в течение дня.

У 29% абонентов, контролирующих свою динамику, план составляет от 5000 до 10 000 шагов в день, а 4% будут совершать более 10 000.