В общем, похудел - лети на Бали

Креативная команда агентства Proximity разработала новую рекламную кампанию совместно с брендами World Class и S7, предложив обменять лишние килограммы на долгожданные поездки.

Приближение сезона отпусков для многих людей становится отличным стимулом для похода в спортзал. Тем не менее, многим не хватает мотивации на регулярные и интенсивные тренировки — именно этим аспектом и занялось агентство Proximity. Креаторы предложили сети фитнес-клубов World Class и авиакомпании S7 объединиться, чтобы помочь своим клиентам скорее отправиться в долгожданную поездку в наилучшей физической форме. Теперь все калории, потраченные на тренировках в Studios by World Class, можно обменять на мили в бонусной программе S7 Priority.

Digital-кампания «Калории в обмен на мили» стартовала 15 мая. Слоган новой коммуникации — «Превратите зимние килограммы в летние путешествия» — звучит очень актуально.

Наталья Николаева, директор по развитию программы лояльности S7 Priority Мы всегда стараемся предлагать нашим пассажирам больше возможностей для получения бонусных миль S7 Priority. Специальные предложения от партнеров программы позволяют быстрее накопить мили на перелет. Теперь это можно сделать, занимаясь фитнесом в студиях World Class.

Механика данной активности проста: на каждой тренировке в студиях World Class индивидуальные фитнес-трекеры считают израсходованные калории, которые затем обмениваются на полетные мили S7. Формат студий был выбран неслучайно. Летняя кампания рассчитана на посетителей, которые хотят быстро прийти в форму после зимы. И именно студии становятся для них идеальным решением — там не нужно приобретать клубную карту, а можно оплачивать разовые высокоинтенсивные тренировки Beat Zone или Cycle.

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Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class Мне всегда нравились проекты, которые позволяют соединить полезное с приятным. Быстро прийти в форму за минимальный бюджет под руководством профессиональных тренеров World Class и еще слетать с S7 в желанное место — отличная возможность для тех, кто ценит свое время и хочет брать от жизни все. Откручивая очередную cycle-тренировку или собираясь с силами перед серией бёрпи, помните, что с каждой потраченной калорией вы ближе к цели — отпуску в отличной форме.

Илья Андреев, креативный директор Proximity Мы соединили два инсайта — два заветных желания людей в летний период: быстро и недорого прийти в форму к отпуску и как можно скорее отправиться отдыхать. Так получилась кампания «В отпуск за калории»: чем активнее человек ходит в студии World Class, тем больше миль он может получить на билет S7.

Кампания включает в себя лендинг и статичные баннеры на сайте World Class, html-баннеры, размещаемые World Class, статичные outdoor-баннеры на площадках World Class и S7, посты в соцсетях, а также публикации в новостных разделах на сайтах двух брендов.

Состав творческой группы

World Class (клиент)

Директор по стратегии и маркетингу — Евгения Костина

Digital team — Дарья Васильева, Илья Лобков, Алена Каменецкая

PR директор — Жукова Анастасия

PR менеджер — Турбина Елена

Супервайзер, элит-тренер групповых программ — Сергей Каренин

S7 (клиент)

Руководитель группы коммуникаций с участниками S7 Priority — Каминер Александр

Proximity (креатив)

Копирайтер — Юлия Архангельская

Арт-директор — Анастасия Мухина

Творческий директор — Илья Андреев

Digital Account Supervisor (ведение проекта) — Полина Зверева

New Business and Corporate Development Director — Михаил Вдовин

Junior digital manager — Михаил Гладких

Дизайнеры — Беляев Николай, Миронов Сергей, Цыганюк Александр, Яшин Егор