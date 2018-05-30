В рамках кампании был снят документальный фильм

В своем новом проекте ИКЕА превратила труд в отдых в самом прямом смысле этого слова. Дизайнеры компании совершили творческий набег на дачные участки поселка «Труд» с целью создания там особых зон отдыха, индивидуально подобранных для каждой семьи.

Компания ИКЕА и креативное агентство Instinct показали, как простые и удобные решения могут изменить к лучшему жизнь российских дачников. Их возраст, количество и род занятий оказались абсолютно не важны.

Дизайнеры ИКЕА и креаторы Instinct вдохновлялись простым инсайтом: летом все выезжают за город, чтобы сажать, полоть, поливать, строить, и дачи обрастают грядками, теплицами, садовыми инструментами, не оставляя места для отдыха жителей. Из этого наблюдения родилась идея для большого интегрированного проекта, объединившего нестандартные офлайн- и онлайн-каналы.

В результате деятельности дизайнеров посёлок чуть не обрёл новое название — «Отдых».

Анна Фокина, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «ИКЕА Россия» Мы хорошо знаем, что на дачах в России за несколько десятилетий сложилась культура усердной работы. Об этом говорят и названия многих СНТ, которые появились в советское время — «Стахановец», «Трудовые резервы» и другие. Но мы уверены, что на даче можно не только упорно трудиться, но и комфортно отдыхать. Наши новые удобные и доступные решения, подобранные индивидуально для каждой семьи, призваны помочь всем, кто открыл дачный сезон.

Digital

На странице проекта можно совершить виртуальное путешествие по посёлку, узнать истории семей и увидеть решения для отдыха от ИКЕА. Кликнув на кнопку «Хочу так же», посетители сайта, желающие обустроить свои участки в этой же стилистике, могут сразу положить товары из данного интерьера в свой «Список покупок».

Команда Instinct Для нас в этом проекте очень важно, что он создан для реальных людей, в настоящем СНТ «Труд», на участках, где они проводят каждое лето. Мы вдохновились их историями о жизни, о том, чем они занимаются на дачах и чего им не хватает. Это и сделало проект таким правдивым, человечным и интересным для всех.

Документальный фильм

Также в рамках проекта был снят документальным фильм о жителях поселка и переменах, которые произошли в СНТ «Труд» благодаря ИКЕА. Герои этой истории поделились своими впечатлениями и отметили, что теперь у них есть все, чтобы проводить время на даче по-новому, уделяя его не только работе.

«Зону отдыха мечтали себе сделать. Теперь отдыхать больше будем, вечерами, после работы»

«Идеально то, что сейчас сделали — потусить, отдохнуть, просто провести время на даче».

Состав творческой команды:

ИКЕА Россия (клиент)

Инна Романьоли — Deputy Marketing Manager

Анна Фокина — Marketing Communication Manager

Ольга Беляева — External Communication Manager

Ольга Чернова — Digital Content Specialist

Маргарита Лефикайте — Interior Designer

Александр Бурцев — Interior Designer

Юлия Прыгункова — PR Manager

Сергей Родионов, Social Media Specialist

Instinct (креатив)

Роман Фирайнер — Креативный директор

Ярослав Орлов — Креативный директор

Сюзанна Аль-Самарраи — Руководитель отдела производства

Катя Фенкина — Продюсер

Антонина Пирогова — Старший арт-директор

Евгений Головань — Старший копирайте

Анна Захарова — Стратегический директор

Марина Вершинина — Руководитель отдела по работе с клиентами

Екатерина Селиверстова — Менеджер по работе с клиентами

Данна Габбас — Менеджер по работе с клиентами