Объем спонсорских размещений в десятки раз меньше, чем во время Олимпиады в Сочи

Рекламодатели проявили гораздо меньший интерес к трансляциям Игр-2018 на российском ТВ по сравнению с Сочи-2014. Такую итоговую оценку спонсорства прошедшей в Пхёнчхане Олимпиады приводит медиаагентство Initiative (входит в рекламную группу АДВ) на основе данных Mediascope TV Index.

Объем спонсорских размещений в телетрансляции открытия Игр в Пхёнчхане оказался в 23 раза меньше, чем в трансляции открытия Олимпиады в Сочи четыре года назад, закрытия — в 22 раза меньше.

Если спонсорами открытия Олимпиады-2014 были шесть крупных рекламодателей с долей (30″ TVR) от 5% до 27% — Сбербанк, Procter&Gamble, «МегаФон», Samsung Electronics, «Ростелеком» и Coca-Cola, то 100% спонсорских рейтингов открытия Игр-2018 обеспечила только одна компания «Татнефть». Она же единолично спонсировала церемонию закрытия.



Телетрансляции самих соревнований в Пхёнчхане набрали в два раза меньше спонсорских рейтингов, чем Сочи-2014. Наиболее привлекательным для рекламодателей был хоккей: 32% рейтингов пришлось на этот вид спорта. На втором месте — фигурное катание. Во Время Олимпиады в Сочи, напротив, лидировало фигурное катание.

Спонсорами Олимпиады-2018 стали всего 3 рекламодателя: F.O.N. (бренд «Фонбет», ставки на спорт), «Татнефть» и интернет-магазин FIXER. Абсолютное большинство рейтингов (более 90%) пришлось на «Фонбет». Этот объем сопоставим с совокупным объемом рейтингов Сбербанка и Procter&Gamble в период их спонсорства Сочи-2014. Для сравнения спонсорами Олимпиады четыре года назад выступали семь рекламодателей.

Как писал ранее Sostav, Олимпиада в Пхёнчхане не вызвала всплеска телесмотрения у российских зрителй. Средняя аудитория телетрансляций (без повторов) была на 3% ниже, чем в Ванкувере-2010, и на 56% ниже, чем в Сочи-2014.