Холдинг рассчитывает создать кросс-медийную экосистему, охватывающую все экраны

Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko вошел в Rambler Group Александра Мамута. Сделка стала безденежной: владеющая Okko Era Capital получает долю в головной компании Rambler Group, сообщает «Коммерсант».

В Rambler Group объясняют, что онлайн-кинотеатр нужен компании для «создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV». Объединенная группа станет крупнейшим дистрибутором контента в онлайне и офлайне с общей программой лояльности, что даст новые возможности рекламодателям и партнерам.

Александр Мамут давно задумывался о выходе на рынок онлайн-видео. Компания провела переговоры практически со всеми участниками рынка онлайн-кинотеатров, включая ivi.

Напомним, в 2017 году Мамут приобрел киносети «Синема Парк» и «Формула кино», которые теперь операционно объединяются с другими его медиаактивами — Rambler и издательством «Азбука-Аттикус» — в холдинг с прогнозируемой выручкой 25 млрд руб. Кроимее того, холдинг приобрел контроль в «Далтон Медиа», развивающей платформу Eagle Platform (через нее работает видео на сайтах «Ведомостей», канала «Дождь» и проектах Rambler).

Онлайн-кинотеатр Okko работает с 2009 года. В конце 2017 года Okko купила Era Capital гендиректора Marsfield Capital Екатерины Лапшиной. Объединяясь с Rambler, Лапшина рассчитывает на интеграцию в области домашнего и кинотеатрального просмотра.

«Это синергия онлайн- и офлайн-потребления, ее стремятся использовать все сервисы: классифайды, e-commerce, маркетплейсы. Мы очень довольны оценкой и заинтересованы получить на выходе более интересные цифры. Если истории про выход не будет, будем зарабатывать вместе», — отметила Лапшина.

В отличие от большинства онлайн-кинотеатров, Okko работает без рекламы, пользователю предлагается оформить подписку или купить отдельный фильм. После сделки эта модель сохранится. По итогам 2017 года Okko удвоил выручку до 1,38 млрд руб. и занимает второе место среди онлайн-кинотеатров после ivi.