Фонд Telconet продал часть активов, в том числе 100% онлайн-кинотеатра, своему инвестконсультанту Екатерине Лапшиной

Фонд Telconet Capital Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна продает ряд активов, в том числе 100% онлайн-кинотеатра Okko гендиректору компании Marsfield Capital Екатерине Лапшиной, которая в течение нескольких лет является эксклюзивным инвестиционным консультантом Telconet, сообщает RNS.

Кроме того, согласно договору, Лапшиной перешли 50% ООО «Огоджинский энергетический холдинг», 37,5% проекта по строительству морского перегрузочного терминала в Приморском крае, реализуемого компанией «Порт Вера», и 100% ООО «Приморский рыбопромышленный кластер».

«Команда Marsfield Capital и лично я хорошо знакомы со всеми приобретенными активами и считаем их перспективными. Планируем активно развивать, возможно, в партнерстве с новыми инвесторами», — сообщила Екатерина Лапшина.

Сумма сделки не раскрывается. По словам Лапшиной, она оплачена из ее личных средства и за счет привлеченного финансирования. Покупка ещё проходит согласование, в том числе с ФАС.