Киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» сольются с интернет-холдингом Rambler & Co и издательством «Азбука-Аттикус»



РИА Новости

Александр Мамут объединяет киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» с интернет-холдингом Rambler & Co и издательством «Азбука-Аттикус». В результате слияния будет создана уникальная кросс-медийная экосистема, охватывающая сразу «все экраны»: мобильный, компьютерный, Smart TV и киноэкран, говорится в сообщении холдинга.

Компании объединяются операционно и на уровне юрлиц, слияние завершится в 2018 году. Возглавит новую структуру Роман Линин, занимающий в настоящее время должность генерального директора Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино». К работе будет привлечена управленческая команда, включающая в себя международных специалистов, а топ-менеджеры Rambler & Co продолжат развивать онлайн-направление. Александр Мамут станет председателем совета директоров объединенной компании.

Вертикально-интегрированная структура будет осуществлять полный цикл деятельности от создания контента (как в текстовом, так и в аудиовизуальном виде) до его дистрибуции, показа, а также технологической и маркетинговой поддержки, с возможностью максимального вовлечения аудитории посредством единой программы лояльности, соединяющей онлайн- и офлайн-продукты и сервисы. Для этого уже имеющиеся медийные, кинотеатральные и издательские активы будут дополнены производством и дистрибуцией контента, а также online-кинотеатром. В частности, используя ресурсы Rambler & Co, новая компания сможет собирать данные о пользователях с помощью big data и на основании этих знаний лучше продвигать кино, увеличивая посещаемость кинотеатров.

«Одной из ключевых задач современных медийных бизнесов является формирование тесной взаимосвязи с потребителями, интимное понимание их предпочтений и интересов и обеспечение гибкого и индивидуального подхода к каждой группе потребителей. Интеграция активов с десятками миллионов онлайн- и офлайн-потребителей экспоненциально увеличивает возможности для удовлетворения любого спроса. Наличие в цепочке производства и дистрибуции контента, в том числе на онлайн-площадке, открывает новые возможности, которым трудно найти аналог в мире. Эта уникальная медийная стратегия в совокупности с операционной эффективностью имеет большое и интересное будущее», – прокомментировал Роман Линин.

«С 1 января 2018 года наши бизнес-партнеры получат доступ к интегрированным маркетинговым решениям в онлайн- и офлайн-средах для коммерческих коммуникаций с экономически активной аудиторией. При этом характеристики создаваемой среды указывают на то, что качество контактов с рекламными сообщениями будет заведомо высоким. Мы уверены, что в новых реалиях эффективная коммуникация брендов с потребителями может быть построена только в качественном контентном окружении, подкрепленном технологиями и аудиторными данными», - сообщил первый заместитель генерального директора группы компаний Rambler&Co Максим Тадевосян.