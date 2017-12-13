Артемий Лебедев только рад вызванному резонансу в СМИ

«Чёрный PR – тоже PR», вероятно подумал Артемий Лебедев и рассказал о негативном опыте общения с клиентом в интервью Юрию Дудю и в своём ЖЖ. Состав не мог пройти мимо того резонанса, который вызвал в сети лучший логотип Артемия Лебедева, по мнению самого Артемия Лебедева. Чтобы исключить пустое обсуждение, мы решили собрать мнения представителей ведущих брендинговых агентств на российском рынке.

Если вы не заходили в интернет последнюю неделю или были полностью погружены в годовые отчетности, дедлайны которых в декабре особенно горят, напомним, с чего же всё началось.

Основатель одноименной студии Артемий Лебедев стал гостем YouTube-шоу «вДудь». В интервью он заявил, что гордится своей новой работой – логотипом для гомельской сети бургерных «Джон Федор», но отмечает, что «ребята купили логотип и ссут его использовать, потому что он слишком прогрессивный для Гомеля».

В то же время клиент с Артемием не согласен, считая, что логотип ужасен и не пришелся по нраву никому.

Спорами между клиентом и агентством никого не удивишь, как правило, они легко разрешаются доработкой айдентики с учетом пожеланий клиента. Однако, оказалось, что гомельская бургерная воспользовалась услугой экспресс-дизайн, которая предназначена, согласно сайту Студии, для маленьких и бедных проектов. Эта услуга включает себя условие – дизайн не обсуждается. Это и стало камнем преткновения для клиента.

«Когда я открыл письмо со ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои самые страшные ожидания. Я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает, результат плохой — и ты расстраиваешься. У меня просто была истерика. Я смеялся и думал, что это все розыгрыш и сейчас придет другое письмо с «нормальным» логотипом. Но другое письмо не пришло», – рассказывает клиент, соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко.

Читать полностью: https://afisha.tut.by/news/anews/571936.htm.

Читать полностью: https://afisha.tut.by/news/anews/571936.html

Кирилл также оставил отзыв на сайте Студии, отметим, что бургерная из Беларуси стала не первым брендом, оставившим негативный отзыв по результатам экспресс-дизайна логотипа.

Попытка получить разрешение на использование промежуточного логотипа успехом не увенчалась. Хотя многие представители индустрии отмечают, что он и другие варианты смотрелись бы гораздо интереснее.

Ситуация широко обсуждается в российских и белорусских СМИ, и Состав спросил у экспертов индустрии о качестве разработанного логотипа и о перспективах его использования, например, на россйиском рынке.

Павел Махаринский, генеральный директор AVANT



Я понимаю почему автор выбрал такой шрифт, понимаю ход его мысли, у логотипа есть своя фишка. Но я не понимаю зачем делать композицию за счет тяжелых элементов и облегчать их воздухом и цветом. Мне лично кажется, что это просто кто-то поглумился, собрав кучу приемов в одном лого.



У каждого бренда есть позиционирование. Если я хочу, чтобы у меня была бургерная в привычном ее восприятии, я бы не стал использовать логотип от студии Артемия Лебедева. НО! если я хочу заработать денег на своем бренде, неважно, каким образом, то сейчас, когда уже столько шума вокруг логотипа, представленного Лебедевым, терять такой шанс распиариться просто глупо. Я понимаю почему автор выбрал такой шрифт, понимаю ход его мысли, у логотипа есть своя фишка. Но я не понимаю зачем делать композицию за счет тяжелых элементов и облегчать их воздухом и цветом. Мне лично кажется, что это просто кто-то поглумился, собрав кучу приемов в одном лого.У каждого бренда есть позиционирование. Если я хочу, чтобы у меня была бургерная в привычном ее восприятии, я бы не стал использовать логотип от студии Артемия Лебедева. НО! если я хочу заработать денег на своем бренде, неважно, каким образом, то сейчас, когда уже столько шума вокруг логотипа, представленного Лебедевым, терять такой шанс распиариться просто глупо.

Алексей Фадеев, креативный директор Depot WPF



Если бы я был владельцем этой гомельской бургерной, то, как минимум, потребовал бы доработки логотипа. Не представляю, как он будет выглядеть в виде вывески или на прозрачном фоне… Этот логотип сделан по принципу «как будто дизайнер не умеет делать логотипы». Как будто сам Джон Федор это себе нарисовал.



Это как упаковка белорусского молока, которая говорит потребителю: « да, мы не умеем делать дизайн, но зато у нас молоко хорошее! » .. А если вспомнить Хармса, то очень тяжело написать стих так, будто ты не умеешь писать стихи. Если лого именно вот так сделано специально, то что-то в нем все-таки должно намекать на эту нарочитость. Но не намекает. И вполне возможно, что заказчик и исполнитель решили заработать себе пиар, и этот конфликт просто-напросто высосан из пальца. Если бы я был владельцем этой гомельской бургерной, то, как минимум, потребовал бы доработки логотипа. Не представляю, как он будет выглядеть в виде вывески или на прозрачном фоне… Этот логотип сделан по принципу «как будто дизайнер не умеет делать логотипы». Как будто сам Джон Федор это себе нарисовал.Это как упаковка белорусского молока, которая говорит потребителю:да, мы не умеем делать дизайн, но зато у нас молоко хорошее!.. А если вспомнить Хармса, то очень тяжело написать стих так, будто ты не умеешь писать стихи. Если лого именно вот так сделано специально, то что-то в нем все-таки должно намекать на эту нарочитость. Но не намекает. И вполне возможно, что заказчик и исполнитель решили заработать себе пиар, и этот конфликт просто-напросто высосан из пальца.