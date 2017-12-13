«Чёрный PR – тоже PR», вероятно подумал Артемий Лебедев и рассказал о негативном опыте общения с клиентом в интервью Юрию Дудю и в своём ЖЖ. Состав не мог пройти мимо того резонанса, который вызвал в сети лучший логотип Артемия Лебедева, по мнению самого Артемия Лебедева. Чтобы исключить пустое обсуждение, мы решили собрать мнения представителей ведущих брендинговых агентств на российском рынке.
Если вы не заходили в интернет последнюю неделю или были полностью погружены в годовые отчетности, дедлайны которых в декабре особенно горят, напомним, с чего же всё началось.
Основатель одноименной студии Артемий Лебедев стал гостем YouTube-шоу «вДудь». В интервью он заявил, что гордится своей новой работой – логотипом для гомельской сети бургерных «Джон Федор», но отмечает, что «ребята купили логотип и ссут его использовать, потому что он слишком прогрессивный для Гомеля».
В то же время клиент с Артемием не согласен, считая, что логотип ужасен и не пришелся по нраву никому.
Спорами между клиентом и агентством никого не удивишь, как правило, они легко разрешаются доработкой айдентики с учетом пожеланий клиента. Однако, оказалось, что гомельская бургерная воспользовалась услугой экспресс-дизайн, которая предназначена, согласно сайту Студии, для маленьких и бедных проектов. Эта услуга включает себя условие – дизайн не обсуждается. Это и стало камнем преткновения для клиента.
«Когда я открыл письмо со ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои самые страшные ожидания. Я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает, результат плохой — и ты расстраиваешься. У меня просто была истерика. Я смеялся и думал, что это все розыгрыш и сейчас придет другое письмо с «нормальным» логотипом. Но другое письмо не пришло», – рассказывает клиент, соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко.
Кирилл также оставил отзыв на сайте Студии, отметим, что бургерная из Беларуси стала не первым брендом, оставившим негативный отзыв по результатам экспресс-дизайна логотипа.
Попытка получить разрешение на использование промежуточного логотипа успехом не увенчалась. Хотя многие представители индустрии отмечают, что он и другие варианты смотрелись бы гораздо интереснее.
Ситуация широко обсуждается в российских и белорусских СМИ, и Состав спросил у экспертов индустрии о качестве разработанного логотипа и о перспективах его использования, например, на россйиском рынке.
Я понимаю почему автор выбрал такой шрифт, понимаю ход его мысли, у логотипа есть своя фишка. Но я не понимаю зачем делать композицию за счет тяжелых элементов и облегчать их воздухом и цветом. Мне лично кажется, что это просто кто-то поглумился, собрав кучу приемов в одном лого.
У каждого бренда есть позиционирование. Если я хочу, чтобы у меня была бургерная в привычном ее восприятии, я бы не стал использовать логотип от студии Артемия Лебедева. НО! если я хочу заработать денег на своем бренде, неважно, каким образом, то сейчас, когда уже столько шума вокруг логотипа, представленного Лебедевым, терять такой шанс распиариться просто глупо.
Если бы я был владельцем этой гомельской бургерной, то, как минимум, потребовал бы доработки логотипа. Не представляю, как он будет выглядеть в виде вывески или на прозрачном фоне… Этот логотип сделан по принципу «как будто дизайнер не умеет делать логотипы». Как будто сам Джон Федор это себе нарисовал.
Это как упаковка белорусского молока, которая говорит потребителю: «да, мы не умеем делать дизайн, но зато у нас молоко хорошее!».. А если вспомнить Хармса, то очень тяжело написать стих так, будто ты не умеешь писать стихи. Если лого именно вот так сделано специально, то что-то в нем все-таки должно намекать на эту нарочитость. Но не намекает. И вполне возможно, что заказчик и исполнитель решили заработать себе пиар, и этот конфликт просто-напросто высосан из пальца.
Если говорить о привлечении внимания, то логотип эту задачу решает. Дело во впечатлении, которое при этом возникает. Связь этого логотипа с категорией «бургер» и «бургерная» мне кажется слабой. Мы в своих качественных исследованиях часто используем вопрос «что бы могло продаваться или производиться под этой маркой» и при этом демонстрируем респонденту лого или название бренда. Мне кажется, что в случае обсуждаемого логотипа мы получили бы широчайший набор возможных товаров и услуг, в котором высказывания «да это же бургерная!» были бы представлены в очень малой степени. С этой точки зрения удачность логотипа представляется мне весьма дискуссионной.
Признаюсь, что лично мне в нем больше всего импонирует легкая нотка растафарианства, которое, правда, в моем сознании с бургерами не связано вовсе. Равно как и с именами «Джон» и «Федор».
Все, с чем столкнулся логотип в Беларуси, произошло бы с ним и в России. В этом смысле я не вижу разницы наших рынков. Но, учитывая умеренную развитость бургерных в России и скромное разнообразие в их логотипах, полагаю, что у нас он прижился бы. Хотя у нас вообще многое приживается.
Если мы обратим внимание на развитый рынок американских бургерных, то увидим, что в большинстве логотипов акцент делается на цветовом решении и начертании названия. Они обычно очень хороши и прекрасно запоминаются. Изображения самих бургеров нечасты и редко когда схематичны – если уж в лого есть бургер, то он призывно сочен.
В России пока мода иная: упор делается на схематичные изображения бургеров, словно взятые из стоков бесплатных иконок. Сами названия бургерных часто выполнены тускловато и больше апеллируют к категории крафта, скромной и сдержанной. В логотипе «Джон Федора» мне видится попытка выхода за эти рамки, и сам факт наличия такой попытки мне нравится. Однако, результат такой попытки функциональным я бы не назвал.