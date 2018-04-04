80% зарубежных онлайн-покупок россиян пришлось на Китай

Рынок интернет-торговли в России в 2017 году вырос на 13% и составил 1040 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2016 г. Почти 60% роста рынка обеспечили зарубежные покупки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов достигло 380 млн, это на 63% больше, чем в прошлом году. На зарубежные онлайн-магазины, по данным АКИТ, пришлась 36% всех онлайн-покупок россиян — 374,3 млрд руб. Сегмент вырос на 24%.

80% зарубежных интернет-покупок, как и в прошлом году, пришлось на Китай, доля Европейского союза — 3%, США — 2%. В денежном выражении китайские покупки составляют всего 53%, у Евросоюза — 22%, у США — 12%. Это говорит о невысоком среднем чеке в Китае, считают в ассоциации. Например, средний чек в Aliexpress — 980 руб.

Прошлогодний прогноз АКИТ не оправдался: год назад она ожидала роста на 25% и оборота 1,15 трлн руб., а рост замедлился в два раза. Это объясняется тем, что покупательская способность российского населения, несмотря на чуть выросшую зарплату, снизилась на 9% в 2017 г. В 2018 г. АКИТ прогнозирует 20%-ный рост рынка с оборотом в 1,25 млрд руб.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба разрабатывает законопроект, который ужесточит требования к торговым платформам в интернете и предусмотрит наказание за использование ценовых алгоритмов.