Разработанный ведомством законопроект предусматривает наказание за использование ценовых алгоритмов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект о регулировании конкуренции в условиях цифровизации, который ужесточит требования к торговым платформам в интернете и предусматривает наказание за использование ценовых алгоритмов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разработанные службой поправки к закону «О защите конкуренции».

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов подтвердил, что служба проводит работу по подготовке проекта поправок, «которые в условиях цифровизации экономических процессов смогут эффективно защитить конкуренцию». «В связи с этим требуется введение нового понятийного аппарата, ранее не свойственного ни товарным рынкам, ни антимонопольному законодательству», – добавил он.

Предлагается ввести понятие «сетевого эффекта». Он заключается в получении экономических преимуществ от количества пользователей торговой платформы, в том числе за счет сбора и обработки данных. «Сетевой эффект» может стать основанием признания доминирующего положения на рынке у компании, владеющей платформой, даже если она занимает меньше 35% товарного рынка.

Ещё одно понятие «ценовой алгоритм» будет обозначать программное обеспечение для мониторинга, расчета, установления и контроля цен на товары либо для совершения действий при участии в торгах. Ответственность для компаний, использующих такое ПО, предлагается усилить. В частности, использование ценовых роботов станет обстоятельством, отягчающим административную ответственность при злоупотреблении доминирующим положением, манипулировании ценами и при других нарушениях.

Документ расширяет полномочия ФАС в случае, если компания не исполняет предписание, выданное ей при одобрении ходатайства на сделку. В этом случае службу предлагается наделить правом требовать в суде запретить оборот товаров такой компании в России. В случае с иностранными компаниями ФАС также сможет разрешить использовать в России их интеллектуальную собственность без согласия компании «на условиях, определенных антимонопольным органом».

Эксперты считают, что поправки являются наступлением на позиции крупных интернет-компаний как Apple, Google, Microsoft, Uber, Alibaba. Также, по их мнению, ФАС стремится эффективнее контролировать ритейлеров и производителей.