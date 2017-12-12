При этом сегмент трансграничной онлайн-торговли сохранит устойчивость даже на фоне регуляторных изменений

Объем онлайн-торговли в России, включая импорт из зарубежных онлайн-магазинов, продолжает расти, но уже медленнее, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Почты России».

Объем интернет-торговли в РФ по итогам девяти месяцев 2017 года составил 798 млрд руб., к концу года объем рынка превысит 1,1 трлн руб. Если в январе—сентябре 2016 года рынок увеличился на 21%, то за три квартала этого года — на 19%.

Снижается скорость роста трансграничного сегмента: его объем вырос на 32% против 35% годом ранее, составив в январе—сентябре 291 млрд руб. Тем не менее именно трансграничный сегмент во многом обеспечивает рост всего рынка. По итогам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте интернет-ритейла вырастет с 33% годом ранее до 37%, или 410 млрд руб. За январь—сентябрь 2017 года количество входящих международных отправлений увеличилось на 43%, до 214 млн штук, тогда как заказы на внутреннем рынке выросли только на 9%.

Распределение покупок по странам происхождения не меняется. Больше всего товаров из-за рубежа россияне покупают в Китае. Девять из десяти онлайн-покупателей за последний год совершали покупки в отечественных интернет-магазинах, около двух третей — в зарубежных. Больше всего респондентов заказывали одежду и обувь. В России они также покупают мелкую бытовую технику и косметику, в Китае — смартфоны и товары для детей.

В АКИТ также отмечают, что если на внутреннем рынке доля одежды и обуви составляет 26%, то на зарубежном — 38%. В интернет-магазины потребители из России заходят в основном с ПК. С мобильных устройств их посещают только 47,5% российских клиентов, тогда как в среднем по миру доля мобильного трафика ритейлеров достигает 66,7%, оценивала SimilarWeb.

По мнению участников рынка, стартовавший на минувшей неделе эксперимент Федеральной таможенной службы, в рамках которого клиенты ряда курьерских служб будут обязаны предоставлять ИНН и ссылки на приобретенные товары, не будет иметь негативного влияния на объем трансграничной интернет-торговли.