Распродажа стала масштабнее, вовлеченность потребителей возросла, а в рейтинге покупательских предпочтений лидировали одежда, косметика, электроника



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Традиционная акция распродаж «Черная пятница» в этом году позволила российским ритейлерам увеличить оборот на 30 млрд рублей, из которых на офлайн пришлось 24 млрд рублей дополнительных покупок. По заявлению компаний-участников, жалоб на искусственные скидки в этом году было меньше, чем обычно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные АКИТ.

Многие сети начали распродажи еще в начале месяца. Согласно исследованию, общий оборот в ходе онлайн-распродажи мог достичь 7,5 млрд рублей, а в офлайне — примерно 75 млрд рублей. Речь идет обо всем рынке ритейла с учетом того, что в 2017 году «Черные пятницы» проводили сразу несколько организаторов.

Например, «Блэк Фрайдэй» и Национальная ассоциация дистанционной торговли устроили распродажу на сайте blackfridaysale.ru, LED Agency при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий — на сайте b-friday.com, АКИТ — на realblackfriday.ru.

Первый день акции офлайн перетянул на себя большую часть аудитории. В пятницу на realblackfriday.ru была низкая потребительская активность, более охотно к акции присоединялись в выходные — за субботу и воскресенье площадку посетило более 1 млн человек.

За первые сутки blackfridaysale.ru посетило более 1,4 млн пользователей. По ее словам организатора, распродажа стала масштабнее, вовлеченность потребителей возросла, а в рейтинге покупательских предпочтений традиционно лидировали одежда, косметика, бытовая техника и электроника.

Трафик на b-friday.com составил около 750 тыс. человек, однако со стороны покупателей был меньший ажиотаж, чем в прошлом году. Это связано с тем, что значительная часть компаний-участников начала распродажу в начале недели, а некоторые сети запустили сезон «Черных пятниц» в офлайн-магазинах еще в начале месяца, предполагает она. Таким образом, пики продаж были «размазаны» по большему промежутку времени, и часть покупателей успела совершить покупки еще до официального старта.

«Детский мир» предлагал покупателям товары со скидками до 90% . По оценкам компании, количество заказов в интернет-магазине по сравнению с прошлогодней «Черной пятницей» увеличилось в 2,5 раза, а выручка выросла более чем вдвое. В сети OBI с 23 по 26 ноября продажи товаров, участвовавших в акции, выросли в шесть раз, трафик увеличился на 46% по сравнению с обычными днями. Продажи в интернет-магазине «Связного» за три дня, по предварительным данным, выросли на 70% по сравнению с прошлогодней акцией.

«Черную пятницу» поддержали практически все ритейлеры; фактически количество участвующих ритейлеров превысило количество неучаствующих. Прирост товарооборота 500 крупнейших сетей был не менее 45 млрд руб., что более чем в три раза выше, чем в прошлом году, оценивает эксперт.

Организаторы акции отметили, что количество жалоб покупателей значительно снизилось по сравнению с предыдущими годами. Речь идёт о так называемой искусственной скидке. Многие компании показали уровень скидок, который в течение года встречался крайне редко, а некоторые компании работали по уровню маржинальности, близкому к нулю, формируя трафик, подтверждают некоторые эксперты.