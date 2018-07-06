Главный продюсер канала – о самом востребованном спортивном контенте во время ЧМ-2018 и конкуренции с международными вещателями

Чемпионат мира по футболу 2018 FIFA вызвал огромный интерес аудитории к спортивному контенту и стал «звездным часом» для спортивного телевещания в России. «Матч ТВ» как официальный российский вещатель футбольного первенства (наряду с «Первым каналом» и ВГТРК) начал готовиться к событию за полтора года до его начала. Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала Sostav, какой контент о Чемпионате востребован у зрителей больше всего, отличается ли спрос в телеэфире и онлайн-среде и почему российские телеканалы не смогли пригласить в студию медведя, как это сделал британский ESPN (легендарный кадр в конце материала).

Чемпионат мира по футболу длится больше трех недель. Какой контент на «Матч ТВ» за это время оказался самым популярным?

Когда идет такой большой спортивный турнир, крайне важно показывать героев. Мы заранее готовили цикл портретов наших футболистов — проект «География сборной». Нам особенно повезло, что в него вошли, во-первых, игроки, попавшие в российскую сборную и, во-вторых, игроки, которые забили голы в первых матчах — например, Денис Черышев. Его папа Дмитрий Черышев — один из наших экспертов. И понятно, что, когда в студии сидит человек, который воспитал одну из звезд Чемпионата, это двойные эмоции для зрителей.

Мы сняли большое интервью со Станиславом Черчесовым, ездили в его родной город Алагир в Северной Осетии и в Австрию, где он долгое время играл и тренировал. Сначала это вышло в оригинальном формате. По мере того, как сборная продвигалась в турнирной таблице, мы уже показывали какие-то яркие моменты из этого интервью, дополняя ими эмоции от побед.

Чемпионат мира по футболу сопровождает наш цикл «По России с футболом». Еще до старта турнира мы снимали иностранных болельщиков у них на Родине. Когда они приехали в Россию, мы снимали их уже здесь и запечатлели, что им нравится у нас и к чему они не были готовы. Отдельно вышла серия о женщинах-болельщицах.

Мы убедились, что очень востребована спортивная аналитика. Любая аналитическая передача сразу вызывает интерес и рост смотрения. Когда мы узнали, что Россия играет с Испанией, сделали обзор, как проходили встречи сборной России и СССР с Испанией. К матчу с Хорватией нашли игроков и тренеров этой сборной в разные годы. Встретились также с Андресом Скотти, бывшим игроком сборной Уругвая и команды «Рубин», чтобы узнать, как оценивал позиции Уругвая.

Насколько активно вы привлекаете UGC-контент в дополнение к редакционному?

Присутствовать коррпунктами во всех странах Чемпионата мира — большая роскошь, поэтому мы активно привлекаем к сотрудничеству стрингеров по всему миру. Нам важно не просто давать «консервы», но пристально следить за турниром и реагировать на события. Стрингеры и UGC здорово помогают в этом.

Какие отличия в потреблении контента о Чемпионате в онлайн-среде по сравнению с телевизионным эфиром? Что было особенно популярно на диджитал-ресурсах «Матч ТВ»? Онлайн-трансляции матчей?

Не всегда. В каких-то случаях программа «Все на матч» выше по рейтингу, чем трансляции самих матчей. В диджитале все короче по хронометражу, более емкое и яркое, а также язык, допускающий простые разговорные обороты. В наших соцсетях мы запустили необычную опцию — позвони комментатору «Матч ТВ».

Все, что дает возможность подискутировать, очень востребовано. И портреты игроков, и мнения наших комментаторов. Например, «Географию сборной» у нас запросили многие иностранные телекомпании и сайты, связанные Российским футбольным союзом.

Зарубежные вещатели закупают у «Матч ТВ» контент о Чемпионате?

Нет, мы обмениваемся контентом с китайскими коллегами, центральным вещательным центром Чемпионата HBS, западными телекомпаниями и многими другими. У мексиканских и японских каналов, например, просили прокомментировать предстоящие матчи их сборных.

Какой подход у иностранных медиа к освещению Чемпионата и отличается ли он от нашего? Какие интересные форматы есть у них?

Подходы схожие: студии, мнения, эксперты. Наше спортивное телевидение ни в чем не уступает западному. Это подтверждает то, что коллеги активно запрашивают у нас материалы. Мы отличаемся культурами. Помните, в студии канала ESPN поставили медведя, когда обсуждали игру испанской сборной с российской. Мы бы тоже с радостью позаимствовали такие национальные символы, но, боюсь, нас бы «разорвали», а у ESPN — ничего, это смешно.

Сборная России завершила участие в Чемпионате. Как вы думаете, снижается ли интерес зрителей к Мундиалю?

Я не думаю, что снижается. Спорт настолько объединяет, что когда перестает играть твоя сборная, ты начинаешь наблюдать за соперниками, которые ей противостояли. Чемпионат нестандартный: вылетели все самые крупные страны и футболисты-кумиры миллионов. Финал пройдет в Москве в Лужниках, это должно быть грандиозно.

Что «Матч ТВ» готовит к окончанию Чемпионата? И как долго будет отыгрывать контент о турнире после его завершения?

Расскажем о Швеции без Ибрагимовича: все думали, что сборная не справится, а она вышла в ¼ финала. О герое бразильской сборной Неймаре. Снимаем итоговый фильм, работая в трех направлениях — все эмоции турнира, спортивные находки и неожиданности, следующая страна Чемпионата мира.

28 июля начинается РФПЛ, нам надо будет плавно перейти к этому событию, а затем стартуют уже национальные лиги. Через два года Чемпионат Европы по футболу 2020 — время пролетит быстро.

Показатели телесмотрения «Матч ТВ» в период Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA

— Прямые трансляции 10 игр ЧМ-2018 на «Матч ТВ» собрали 25% мужской аудитории в возрасте 14−59 лет, что в два раза превышает долю канала во время Чемпионата Европы 2016.

— В июне телеканал достиг рекордной доли телесмотрения в своей истории — 6% в целевой аудитории мужчины 14−59.

— Средняя доля «Матч ТВ» в период с 14 по 19 июня составила 9,7%, что позволило каналу занять вторую строчку среди всех телеканалов по объему мужской аудитории в возрасте 14−59 лет.

— 3 июля телеканал впервые за все время существования стал лидером по суточной доле телесмотрения среди всех каналов по Москве в целевой аудитории Все 4+ (14,3%).

Источник: «Матч ТВ» со ссылкой на данные Mediascope (Россия, города с населением 100 тысяч и более).