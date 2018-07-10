Mediascope опубликовала окончательные данные по смотрению игры

Исследовательская компания Mediascope представила окончательные данные по телесмотрению прошедшего в субботу, 7 июля, матча России с Хорватией, после которого наша сборная вылетела из турнирной таблицы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По телевизору его смотрели более 23,5 млн россиян (или 33%) старше четырех лет в городах с населением 100 тысяч и более человек. Это среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты.

Ранее Mediascope опубликовала предварительные данные по рейтингу и доле этого матча. Согласно окончательной оценке телесмотрения, доля передачи (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, от всей ТВ-аудитории в возрасте 4+) составила 63,6% российских телезрителей, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, от населения в возрасте 4+) — 20,2%, то есть за игрой наблюдал каждый пятый россиянин.

Встреча российской сборной с хорватами стала самой рейтинговой телетрансляцией ЧМ-2018. Предыдущий матч России против Испании привлек 58% телезрителей и 18,6% населения России. Матч с Хорватией также попал в ТОП-3 самых рейтинговых спортивных трансляций на национальном ТВ за последние 20 лет. Более высокие рейтинги были только у трансляций игры Россия-Испания на Чемпионате Европы по футболу 2008 и матча Россия-Япония на Чемпионате мира по футболу 2002 (рейтинги 25,1% и 21% соответственно).

Компания Mediascope в рамках специального спортивного проекта провела опрос населения страны о местах и экранах просмотра матча Россия-Хорватия, а также выяснила, каких результатов от Чемпионата теперь ожидают российские болельщики.

По результатам опроса 73% зрителей сказали, что смотрели матч Россия-Хорватия дома, 7% - на дачах или в загородных домах, 6% - в гостях и 5% - в барах. Большинство зрителей смотрели матч по телевизору (80%), 22% - на других экранах (компьютеры, смартфоны и т. д. ).

По словам зрителей матча Россия-Хорватия, самым результативным игроком сборной России по итогам Чемпионата станет Артём Дзюба (44%), четверть зрителей считают, что это Денис Черышев (24%).

Главным претендентом на звание Чемпиона мира, по мнению опрошенных, является Франция: 27% сказали, что уверены в ее победе на Чемпионате. Каждый пятый зритель матча считает, что победит Англия, 15% - Бельгия, 14% верят в Хорватию.

На Чемпионате мира по футболу 2018 впервые при судействе стала использоваться система видеоповторов для разрешения спорных моментов. Mediascope спросила у зрителей матча Россия-Хорватия, как они относятся к нововведению. Большинство зрителей сошлись во мнении, что судейство стало более объективным благодаря системе видеоповторов (89%). 41% считают, что игровые моменты разбираются дольше и время матча затягивается, 37% не заметили влияния системы видеоповторов на судейство.