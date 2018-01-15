За год эксплуатации рекламных мест столичная мэрия получила 3,3 млрд руб, что втрое меньше запланированного

Столичная мэрия получила от операторов наружной рекламы за очередной год эксплуатации рекламных мест 3,3 млрд руб, что втрое меньше, чем было запланировано, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя департамента рекламы и СМИ Москвы Константина Горохова.

Перед последним аукционом в 2013 году Москва кардинально пересмотрела политику в области наружной рекламы: в разы сократила ее объем, а оставшийся начала распределять через аукционы. Тогда департамент рекламы и СМИ разыграл на десять лет большую часть мест под рекламу, и семь операторов Russ Outdoor, Gallery, «Никэ», «Расвэро», «Олимп», ТРК и «Руан» обязались совокупно выплачивать 7,5 млрд руб. в год; при этом рассчитался только оператор «Олимп», «Руан» внес 1,45 млрд руб. сразу за пять лет. Оставшиеся рекламные места Москва разыграла в 2014 году, рассчитывая получать за них еще 2,18 млрд руб. в год.

Однако операторы полностью оплатили рекламные места только в первый год после аукционов, а потом часть рекламных щитов была исключена из договоров в связи с градостроительной ситуацией, когда их невозможно было установить, поэтому платежи и снизились, поясняет Горохов. В частности, «Никэ» не смог заплатить 1,3 млрд руб. в 2014 году, когда на рекламном рынке был кризис, и мэрия расторгла с ним договоры; компания обанкротилась.

Проблемы с оплатой возникали у «Олимпа», который судился с городом около года, но в итоге восстановил договоры. Наконец, ТРК, один из крупнейших участников московского рынка наружной рекламы, в прошлом году не заплатила вовремя 1,9 млрд руб. Мэрия расторгла с нею все восемь договоров, но когда в феврале ТРК все же перечислила в бюджет 1,33 млрд руб., город восстановил пять из восьми контрактов. В этом году ситауция повторилась: ТРК до сих пор не внесла требуемые 1,4 млрд руб. и если не заплатит до 16 января включительно, то договоры с ней снова расторгнут, предупредил представитель департамента.

Основной владелец ТРК Александр Геллер также был единственным селлером рекламы в московском метро. Но договоры с его компаниями метрополитен расторгал уже дважды из-за просрочек с оплатой.

В декабре мэрия также делала операторам скидки. Как сообщили в мэрии, Russ Outdoor выплатила 1,8 млрд руб., хотя выиграла щиты на 2,5 млрд руб., Gallery — 0,7 млрд руб., тогда как базовый платеж предполагал выплату 1,4 млрд руб. В этих компаниях не смогли уточнить, какая часть из выигранных рекламных мест задействована.

С уходом «Никэ» и возможным уходом ТРК примерно пятая часть инвентаря исчезнет с московского рынка, но для построения рекламных кампаний это некритично, считают эксперты рынка. Однако собеседники в рекламных агентствах не соглашаются: в случае ухода ТРК обеспечить нужный охват будет сложно.