Столичная мэрия получила от операторов наружной рекламы за очередной год эксплуатации рекламных мест 3,3 млрд руб, что втрое меньше, чем было запланировано, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя департамента рекламы и СМИ Москвы Константина Горохова.
Перед последним аукционом в 2013 году Москва кардинально пересмотрела политику в области наружной рекламы: в разы сократила ее объем, а оставшийся начала распределять через аукционы. Тогда департамент рекламы и СМИ разыграл на десять лет большую часть мест под рекламу, и семь операторов Russ Outdoor, Gallery, «Никэ», «Расвэро», «Олимп», ТРК и «Руан» обязались совокупно выплачивать 7,5 млрд руб. в год; при этом рассчитался только оператор «Олимп», «Руан» внес 1,45 млрд руб. сразу за пять лет. Оставшиеся рекламные места Москва разыграла в 2014 году, рассчитывая получать за них еще 2,18 млрд руб. в год.
Однако операторы полностью оплатили рекламные места только в первый год после аукционов, а потом часть рекламных щитов была исключена из договоров в связи с градостроительной ситуацией, когда их невозможно было установить, поэтому платежи и снизились, поясняет Горохов. В частности, «Никэ» не смог заплатить 1,3 млрд руб. в 2014 году, когда на рекламном рынке был кризис, и мэрия расторгла с ним договоры; компания обанкротилась.
Проблемы с оплатой возникали у «Олимпа», который судился с городом около года, но в итоге восстановил договоры. Наконец, ТРК, один из крупнейших участников московского рынка наружной рекламы, в прошлом году не заплатила вовремя 1,9 млрд руб. Мэрия расторгла с нею все восемь договоров, но когда в феврале ТРК все же перечислила в бюджет 1,33 млрд руб., город восстановил пять из восьми контрактов. В этом году ситауция повторилась: ТРК до сих пор не внесла требуемые 1,4 млрд руб. и если не заплатит до 16 января включительно, то договоры с ней снова расторгнут, предупредил представитель департамента.
Основной владелец ТРК Александр Геллер также был единственным селлером рекламы в московском метро. Но договоры с его компаниями метрополитен расторгал уже дважды из-за просрочек с оплатой.
В декабре мэрия также делала операторам скидки. Как сообщили в мэрии, Russ Outdoor выплатила 1,8 млрд руб., хотя выиграла щиты на 2,5 млрд руб., Gallery — 0,7 млрд руб., тогда как базовый платеж предполагал выплату 1,4 млрд руб. В этих компаниях не смогли уточнить, какая часть из выигранных рекламных мест задействована.
С уходом «Никэ» и возможным уходом ТРК примерно пятая часть инвентаря исчезнет с московского рынка, но для построения рекламных кампаний это некритично, считают эксперты рынка. Однако собеседники в рекламных агентствах не соглашаются: в случае ухода ТРК обеспечить нужный охват будет сложно.