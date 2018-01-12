Оператор не перечислил очередной платеж на право устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции

Уже в конце января Департамент СМИ и рекламы Москвы может расторгнуть контракт с оператором ТРК на размещение рекламы на городских придорожных щитах, если компания не погасит задолженность в 1,4 млрд рублей до 16 января, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу департамента Константина Горохова.

«В случае неоплаты договоры будут считаться официально расторгнутыми по инициативе рекламораспространителя с 23.01.2018. Размер платежей за очередной этап (четвертый год) действия 5 договоров от 2014 года составил 1,4 млрд руб.», — сказал Горохов.

До конца декабря компания должна была внести платеж по договорам 2014 года на размещение рекламы в Москве. Но мэрия этих платежей не получила.

В адрес ТРК было направлено уведомление о необходимости оплаты, которое компания получила 9 января. У компании остается 5 рабочих дней на исполнение обязательств. Если платеж не будет произведён до 16.01.2018 (включительно), то договоры будут считаться расторгнутыми.

Напомним, в январе прошлого года произошла подобная ситуация, когда ТРК лишилась договора на право устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции, потому что не смогла расплатиться с городом. Однако спустя два месяца, в феврале 2017-го, когда компания заплатила часть суммы, власти восстановили пять из восьми контрактов.