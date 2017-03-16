Экс-глава «Билайна» продолжает доказывать свою невиновность



Михаил Слободин. Фото РИА Новости

Бывший глава «ВымпелКома» Михаил Слободин начал разбирать обвинения, предъявленные в рамках уголовного дела. Ранее он рассказал о причинах своего отъезда за границу.

Фигурантами громкого уголовного дела оказались бывшие и действующие руководители холдинга «Комплексные энергетические системы», который сейчас называется «Т Плюс». Их обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Организатором преступной группы следователи считают Слободина. По их версии, в 2007–2015 годах топ-менеджеры заплатили минимум 800 млн рублей в разной форме высшим должностным лицам Республики Коми. Взамен чиновники установили повышенные тарифы на тепловую и электрическую энергию для потребителей. Глава республики Коми Вячеслав Гайзер был арестован два года назад.

В своем блоге Слободин утверждает, что никаких доказательств и цифр для вывода о завышении тарифов нет — ни в материалах дела, ни в официальных переписках и комментариях должностных лиц. По его словам, динамика тарифов на тепло для «Т Плюс» существенно ниже динамики средних тарифов на тепло по России, кардинально ниже темпов роста тарифов на газ (основное топливо для производства тепла) и темпов роста заработной платы в Коми.

Тарифы для «Т Плюс» в республике, формирующие тарифы на отопление для населения существенно ниже средних тарифов для Северо-Западного федерального округа: они составляют 80% от среднего уровня. При этом компания потеряла в республике 6 млрд рублей за 2008–2015 годы, поскольку тарифы предусматривали практически нулевую рентабельность и не предусматривали компенсацию неплатежей потребителей.

Аналогичным образом никаких повышенных тарифов не было и на другие виды энергоресурсов, заявляет Слободин. «Платить любому чиновнику в Коми за такую ситуацию, за право получить на территории 6 млрд рублей убытков (или бесплатно поработать), и при этом платить огромные деньги — ну выглядит это как-то уж очень фантастически», — пишет он. Не имел особо выгодных тарифных решений и «Комиэнергосбыт» , доказывает экс-глава «ВымпелКома».

Обвинение основано на очень сильном воображении и крайне широкой интерпретацией обычной коммерческой и корпоративной деятельности, уверен Слободин, а действующие заявленные мотивы для коррумпирования не выдерживают никакой критики и не проходят проверку ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом.