Слободин утверждает, что уехал из страны на бизнес-встречу



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Бывший глава «ВымпелКома» Михаил Слободин сообщил, что покинул страну не из-за уголовного преследования. Он заявил, что не знал о существовании уголовного дела против него, и уехал из России на бизнес-встречу. Об этом он написал в блоге на платформе Medium.

Слободин сообщил, что уехал из России на заранее запланированную бизнес-встречу, а с полковником Захарченко, который якобы предупредил его о возможном аресте, вообще не знаком. Также Михаил Слободин отметил, что он не получал предупреждений об уголовном преследовании. По его словам, 5 сентября он вылетел во Францию на собрание топ-менеджеров международной группы VimpelCom, российское направление которой он тогда возглавлял. При этом билеты были приобретены «сильно заранее».

В публикации Слободин обвиняет представителей СМИ в искажении фактов и опровергает информацию о своей связи с силовыми структурами. В частности, он утверждает, что о своем предполагаемом знакомстве с полковником Захарченко он узнал именно через СМИ. «Вполне логично, что за шесть прошедших месяцев нет ни одного доказательства какой-либо связи Слободина и полковника (уже отставного) Захарченко. Придумывать доказательства уже или пока смысла нет, а реальных доказательств нет и быть не может», – пояснил Слободин.

Михаил Слободин собирается рассказать об уголовном деле в трех постах. Следующая часть будет посвящена ключевым аспектам обвинений, предъявляемых ему и его коллегам.

Уголовное дело против Слободина возбудили в сентябре 2016 года. По данным следствия, в 2007–2014 годах фигуранты коррупционного дела и «иные неустановленные лица» давали взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление льгот и создание комфортных условий на территории республики Коми. Предполагается, что общая сумма средств, перечисленных в качестве денежного вознаграждения, превысила 800 млн рублей.