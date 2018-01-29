Реклама в олимпийских трансляциях «Матч ТВ» стоит около 400 тысяч рублей за минуту

Телеканал «Матч ТВ» проведет трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в в Пхенчхане, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter генерального продюсера телеканала Тину Канделаки.

«”Матч ТВ" покажет открытие Олимпиады. Следите за программой передач. Надо поддержать российских спортсменов, которые едут отстаивать честь страны в условиях невероятного психологического давления», — написала Канделаки.

Ранее телеканалы отказались показывать Олимпиаду, однако после того, как Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Играх под нейтральным флагом и без гимна, «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» решили частично транслировать Олимпиаду.

В середине января стала известна стоимость минуты рекламы в трансляциях зимней Олимпиады. В эфире «Первого канала» и «России 1» в среднем она оценивается в 2-2,5 млн рублей, на «Матч ТВ» — примерно 400 тыс рублей.