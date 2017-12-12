Телеканал покажет соревнования, в которых примут участие российские спортсмены

«Первый канал» принял решение транслировать Олимпийские игры в Южной Корее, но только те соревнования, в которых примут участие российские спортсмены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Олимпийское собрание единогласно одобрило участие наших атлетов в Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Теперь каждый из них должен получить приглашение Международного олимпийского комитета. Министр спорта Павел Колобков сообщил, что в расширенный список на участие в Зимней олимпиаде включено почти 450 российских спортсменов.

Ранее телеканалы заявляли, что будут вести трансляцию Игр, если российские спортсмены все же поедут в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Кроме того, все будет зависеть от того, сколько спортсменов поедет и в каких видах спорта они будут принимать участие.

Напомним, что 5 декабря Международный Олимпийский комитет не допустил Олимпийский комитет России до участия в Играх под национальным флагом. При этом для некоторых спортсменов сохранилась возможность выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения.