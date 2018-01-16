Базовая стоимость минуты в эфире «Первого канала» и «России 1» во время ОИ в среднем оценивается в 2–2,5 млн рублей

«Телеспорт» направил рекламным агентствам предложения по размещению рекламы в трансляциях зимних Олимпийски игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся документ.

Рекламу на всех федеральных телеканалах продает учрежденный крупнейшими вещателями Национальный рекламный альянс. Однако Олимпиада считаются особым эфирным событиям, способными привлекать дополнительные бюджеты рекламодателей, поэтому для продажи рекламы в таких трансляциях привлекается специализированный посредник – агентство «Телеспорт».

Источники в рекламных агентствах рассказали, что «Телеспорт» озвучил партнерам базовые расценки на размещение рекламы. Стоимость минуты рекламы в трансляциях зимней Олимпиады в эфире «Первого канала» и «России 1» в среднем оценивается в 2-2,5 млн рублей. Для трансляций из Пхёнчхана на «Матч ТВ» базовая стоимость одной минуты обычной рекламы равна примерно 400 тыс рублей.

Руководители рекламных агентств отказались официально комментировать интерес своих клиентов к размещению рекламы в олимпийских трансляциях. В неофициальных беседах они признают, что за месяц до Игр спрос пока не велик. Среди причин называются возможные невысокие рейтинги Олимпиады, в первую очередь из-за разницы во времени.

Ранее телеканалы отказались показывать Олимпиаду, однако после того, как Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Играх под нейтральным флагом и без гимна, «Первый канал» официально заявил, что решил частично транслировать Олимпиаду.