Заложенный на трансляцию Игр рекламный инвентарь поступит обратно в продажу, а рекламодатели перенаправят бюджеты на главное футбольное событие 2018 года



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Международный Олимпийский комитет не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхане, из-за допинговых скандалов. По этой причине ВГТРК отказалась транслировать Олимпиаду на канале «Россия-1». «Первый канал» и «Газпром-Медиа» («Матч ТВ»), которые также планировали показ, пока не дают официальных комментариев. Если российские телеканалы вообще не будут транслировать Олимпиаду, это вряд ли негативно скажется на рекламном рынке России, потому что бренды больше заинтересованы в ЧМ-2018, уверены эксперты.

«Первый» и ВГТРК уже подписали контракты о покупке прав на показ Олимпиады-2018 в России с компанией «Телеспорт», которая владеет ими. Несмотря на достигнутые договоренности, все три канала откажутся от показа Олимпиады, если на нее не поедет российская сборная, сообщалось ранее, еще до решения МОК. Ряд спортсменов уже заявили о том, что будут выступать на Играх под нейтральным флагом, и российские власти не будут препятствовать этому.

«Прежде всего, важно сказать, что не все виды Олимпийских игр популярны, а если учитывать разницу во времени с Кореей, то велик шанс, что аудитория бы на время трансляции некоторых дисциплин сильно упала. На наш взгляд, отказ от трансляции Олимпиады на телеканалах не будет иметь драматического эффекта для рекламного рынка. Заложенный на трансляцию инвентарь опять поступит в продажу (на российском ТВ рекламный инвентарь ограничен, в 2018 году он сократится на 5% — прим. Sostav.ru), а телепередачи на тему этого события вполне возможно будут даже более популярны у аудитории, чем трансляции некоторых дисциплин», — анализирует ситуацию генеральный директор агентства Arena Руслан Самаев.

С тем, что Олимпиада в Пхенчхане не будет интересна российской аудитории, согласны не все. Больше двух третей россиян (69% опрошенных) готовы смотреть Игры без российской сборной, отмечают «Ведомости» со ссылкой на опрос Media Direction Group.

Что касается интереса рекламодателей, то из спортивных событий 2018 года их больше привлекает Чемпионат мира по футболу, поскольку это «домашнее» событие, которое состоится в крупнейших российских городах. Основные рекламные бюджеты планируются именно на ЧМ-2018, поясняют в агентстве Havas Sports & Entertainment. О позитивных ожиданиях от продаж рекламы в трансляциях Чемпионата сказал и генеральный директор Национального рекламного альянса (продает рекламу на большинстве телеканалов) Сергей Васильев в интервью ТАСС.



«С точки зрения рекламного рынка, я бы не стала ожидать сильного ухудшения ситуации в связи с отказом нашей сборной в участии в Олимпиаде. Важно помнить, что основные рекламные инвестиции в теле-трансляции крупных мировых событий традиционно остаются на стороне официальных партнеров. В 2018 году, помимо Олимпийских игр, пройдет еще и Чемпионат мира по футболу. Факт того, что этот Чемпионат является «домашним» для нашей страны, значительно усиливает его значимость для рекламодателей. Основные бюджеты изначально устремлены на кампании, связанные с этим мероприятием. Учитывая, что ряд спонсоров Олимпиады, например Coca-Cola, Visa, Hyundai-KIA, McDonald’s, также являются партнерами FIFA, можно предположить, что инвестиции на «олимпийские кампании» будут перенаправлены на футбольные», — объясняет исполнительный директор Havas Sports & Entertainment Наталья Драбкина.