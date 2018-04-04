Каталог приложения содержит более 1,5 тыс. фильмов для платного просмотра в Full HD

«КиноПоиск» представил приложение для телевизоров Samsung, в котором можно смотреть премьерные фильмы за деньги. На старте в каталоге приложения более 1 500 фильмов для платного просмотра в Full HD, в их числе новые известные фильмы, отмеченные Оскаром, — «Форма воды», «Тёмные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.

Сервис предлагает контент кинокомпаний 20th Century FOX, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, Централ Партнершип, Парадиз, Вольга, а также фильмы от других правообладателей и прокатчиков. Каталог будет постепенно расти.

Редакция «КиноПоиска» создаёт видеообзоры, сопровождая каждый фильм подробным описанием и дополнительными материалами из энциклопедии сайта. Если пользователь начал смотреть фильм и его ожидания не оправдались, то его можно вернуть в течение 10 минут после начала просмотра совершенно бесплатно. При этом в компании отметили, что если пользователи найдут картину в другом онлайн-кинотеатре на Smart TV по более низкой цене, то получат промокод на любой фильм.

«Мы постарались сделать удобное приложение для пользователей „КиноПоиска“ — тех, кто любит кино и любит „КиноПоиск“. Пока приложение находится в ограниченном доступе: мы приглашаем активных пользователей „КиноПоиска“, которые смотрят кино на телевизоре, попробовать новый сервис и предлагаем промокод для просмотра фильма в подарок», — комментирует Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса».

С начала 2018 года «Яндекс» бесплатно показывает фильмы и сериалы на главной странице поиска, но среди предлагаемых картин популярных новинок нет.