Первым опытом взаимодействия продюсерского центра «Яндекса» с российской киноиндустрией стал фильм «Черновик»

На базе медиасервисов «Яндекса» (КиноПоиск, «Яндекс.Телепрограмма», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Музыка») появился продюсерский центр, который будет поддерживать производство фильмов, сериалов и другого контента. Первым опытом взаимодействия с российской киноиндустрией стал фильм «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко.

«Медиасервисы «Яндекса» стараются отвечать всем интересам кинозрителей: мы собираем информацию о фильмах, формируем к ним интерес через новости и репортажи, продаём билеты в кино, показываем фильмы онлайн, Сейчас мы двигаемся ещё дальше – создаем на базе Медиасервисов свой продюсерский центр, который будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров», – сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов в «Яндексе».

Фильм «Черновик» должен выйти в прокат уже этой весной. Он рассказывает о молодом человеке — дизайнере компьютерных игр, которому предназначено стать таможенником на границе параллельных миров. Центр участвовал в финансировании съемок фильма и совместно с компанией «Новые люди», Фондом кино и прокатчиком Sony Pictures запустит промокампанию в его поддержку. Постановщиком картины стал режиссер Сергей. Главные роли исполнили Никита Волков, Ольга Боровская и Юлия Пересильд.

Кроме того, медиасервисы уже выступают сопродюсерами фильма «Селфи» производства студий Art Pictures и «Кинослово», а также музыкального ток-шоу #наМузыке, которое создает телекомпания «Красный квадрат».

Напомним, в январе «Яндекс» выделил направление Медиасервисов в отдельный бизнес-юнит. Медиасервисы «Яндекса» охватывают широкую аудиторию пользователей — их общая аудитория составляет свыше 50 миллионов пользователей ежемесячно, что составляет около половины от всей аудитории рунета. Медиасервисы сочетают алгоритмы и технологии «Яндекса» с профессиональным контентом, помогая людям приятно и интересно провести свободное время как дома, так и за его пределами.