Компания закупила лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов

«Яндекс» добавил на главную страницу поиска фильмы и сериалы, которые можно посмотреть бесплатно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольгу Филипук.

Компания закупила лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Сколько средств потрачено на закупку не сообщается.

«Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», – сообщила Филипук. Яндекс нацелен расширять возможности видеосмотрения.

Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах «Яндекса»: «Кинопоиске» и «Яндекс.Телепрограмме». Раньше «Кинопоиск» показывал фильмы и сериалы других онлайн-кинотеатров, зарабатывая на рекламе, но с начала 2018 года стал показывать контент, лицензии на который приобрёл сам «Яндекс», рассказала Филипук.

На главной странице поиска доступен также бесплатный эфир телеканалов и записи их программ. Пользователям предлагается 27 каналов: «Первый канал», НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия-24», RT и др.