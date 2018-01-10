Руководить новой структурой будет Артём Савиновский

«Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы - «Яндекс.Музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму», сообщается в пресс-службе компании. Руководить новой структурой будет Артём Савиновский, работавший над продвижением сервисов и бренда компании с 2016 года.

Общая аудитория медиасервисов «Яндекса» составляет свыше 50 миллионов пользователей ежемесячно, это около половины всей аудитории рунета. Медиасервисы сочетают алгоритмы и технологии интернет-компании с профессиональным контентом, помогая людям приятно и интересно провести свободное время.

«В последние два года медиасервисы показывают отличные результаты. Они доказали состоятельность своей бизнес-модели: подписка на музыку и продажа билетов — это совершенно не типичный и при этом заметный для Яндекса источник доходов. Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем — помогать своими достижениями большому Яндексу, как это уже делают Такси, Авто.ру и Маркет», – сообщает Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса».

Основным драйвером роста выручки медиасервисов является «Яндекс.Музыка», которая монетизируется через платные подписки, рекламу и партнёрские проекты. «Яндекс.Музыка» интегрирована с сервисом «Яндекс.Афиша» в части продажи билетов на концерты. На «Яндекс.Афише» можно покупать билеты на спектакли, концерты и другие события в более чем 150 городах.

«КиноПоиск» помогает людям выбрать фильмы и сериалы. Сервис знакомит с новыми фильмами и рассказывает о новостях из мира кино. В 2018 году планируется расширить возможности по просмотру фильмов онлайн для пользователей «КиноПоиска».

«Яндекс.Телепрограмма» содержит подробное описание центральных каналов и их региональных версий, а также десятков спутниковых и цифровых каналов и программу их передач. На сервисе также доступны трансляции эфирных каналов. Сейчас на главной странице «Яндекс.Телепрограммы» транслируется прямой эфир и программы в записи «Первого канала», НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятого канала», «России-24», RT и др. — всего 27 каналов. В планах компании привлекать не только российский телеконтент, но и зарубежный.