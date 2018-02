С 15 февраля 2018 года браузер Google Chrome начинает блокировать рекламу в соответствии с международной инициативой For better ads (среди рекламных форматов – всплывающие окна, реклама, занимающая более 30% экрана и другие). Ранее, с 5 февраля, Яндекс.Браузер перестал видеть некачественную рекламу, форматы которой определила ассоциация IAB Russia совместно с интернет-компанией.

Пока рекламный рынок реализует масштабные инициативы, становится все более очевидно, что панацеи нет, взять и решить проблему блокировщиков разом – невозможно. Представители российского офиса Google, отраслевой ассоциации IAB Russia и онлайн-кинотеатра ivi обсудили на Sostav, как рекламодателям и паблишерам адаптироваться к текущей ситуации с минимальными потерями.

Масштаб бедствия

По данным PageFair, доля пользователей Яндекс. Браузере, которые используют блокировщики, достигает 22%, и это уже заметные потери в охвате. Если посмотреть на глобальные цифры, рекламу блокируют около 15% интернет-пользователей, а потери от блокировщиков рекламы составляют около 20% от всех доходов интернет-рекламы.

Есть и позитивные новости. Несколько последних лет доля блокировщиков рекламы росла, а за 2017 год осталась почти на том же уровне.

Большой кусок дохода паблишеров составляет рекламная модель. Легальный контент стоит денег, которые идут правообладателю либо с продажи контента, либо из денег рекламодателей. Например, пользователь онлайн-кинотеатра ivi, посмотрев несколько рекламных блоков за весь фильм, экономит от 99 до 399 руб (которые заплатил бы в случае покупки контента).

Решение о модели потребления того или иного контента чаще всего лежит на плечах правообладателя, и далеко не все дают разрешение распространять свои фильмы по рекламной модели. Участие блокировщика на пути между контентом и пользователем – это кража денег и у правообладателя, и у паблишера, который в свою очередь платит правообладателю в любом случае.

Еще один важный сегмент рынка, которому мешают блокировщики, – это рекламодатели, которые теряют немалую долю качественных рекламных контактов, а заодно и веру в интернет-рекламу. Такое грубое вмешательство блокировщиков губит всю экосистему распространения легального контента.

По данным ivi, от рекламодателей зачастую исходит инициатива обхода блокировщиков рекламы, которые частично снижают эффективность рекламной кампании. В качестве ответа на этот запрос паблишеры на своей стороне реализуют дополнительные для рекламодателей сценарии.

Например, ivi крутит рекламу на собственной крутилке,что позволяет показывать рекламу как контент, избегая попадание в фильтры блокировщиков. На сегодняшний день такое технически сложное решение используют в рунете только ivi и Maxima Telecom.

Следующая лазейка для рекламодателей – приложения. До приложений по большому счету блокировщики еще не добрались. Например в мобильных приложениях чтобы заблокировать рекламу надо попотеть и быть технически подкованным, а значит уровень блокировки там стремится к нулю.

В Smart TV блокировщиков нет вообще, и как бонус, полное отсутствие фрода – 100% видимость и лояльная аудитория. Наряду с этим, пользователи все чаще выбирают Smart TV для просмотра легального длинного контента, в том числе и телевизионного.

По данным исследования Mediascope по аудитории Smart TV (декабрь 2017), в среднем смотрение Smart TV составляет 2 часа 16 минут в день, что сравнимо с традиционным телесмотрением.

Все глобальные инициативы и локальные рекомендации IAB учитывают только сами форматы рекламы. Ценность контента в каждом конкретном случае не берется в расчет. Очевидно, что за более ценный контент пользователь готов заплатить больше, а внимание пользователя – тоже валюта. Чем более честной выглядит сделка с паблишером для пользователя, тем охотнее он пойдет на нее и тем лояльнее будет. Возможно, пока нет единого решения проблемы блокировщиков, рекламодателю стоит выбирать ресурсы размещения с наиболее ценным контентом и лояльной аудиторией.

На российском рынке политика в отношении раздражающей рекламы еще будет меняться. В процесс обновлений будут вовлечены и рекламодатели, говорил в интервью Sostav коммерческий директор компании Яндекс, которая инициировала создание российских стандартов интернет-рекламы, Леонид Савков.

: «В 2017 году участники рекламной индустрии собрались, договорились и выработали российские стандарты интернет-рекламы под эгидой IAB Russia. Переговоры в рамках рабочей группы были непростыми, но нам удалось найти общее решение. Мы стали инициаторами этого процесса, так как понимаем важность качества рекламного контакта с аудиторией. Раздражающие форматы больше не работают на рекламодателя, потому что пользователи в интернете стараются от них защититься с помощью блокировщиков.Мы могли принять правила игры, которые предложила международная коалиция по улучшению рекламы The Coalition for Better Ads, но не сделали этого, так как считаем, что нужно жить с учетом российских реалий восприятия пользователей и интересов индустрии. Более того, Яндекс как никто другой может и всегда будет стоять на страже интересов российских издателей и пользователей, призывая глобальных игроков также учитывать специфику рунета, а не причесывать весь мир под одну гребенку. В течение этого года в рамках рабочей группы мы посмотрим и на другие форматы рекламы, которые могут раздражать пользователя, и, возможно, обсудим в IAB Russia новую версию стандартов, активно вовлекая в этот процесс не только паблишеров, но и рекламодателей».