В «черный список» попали всплывающие окна, баннеры на весь экран и видеоролики с громким звуком

«Яндекс.Браузер» начал фильтровать наиболее раздражающие рекламные форматы, определённые ассоциацией IAB Russia. Реклама не отображается больше на сайтах, открытых в последней десктопной и мобильной версии «Яндекс.Браузера».

К блокируемым форматам относятся всплывающие окна и баннеры на весь экран, которые закрываются только после обратного отсчёта; видеоролики с автоматически включающимся громким звуком и некоторые другие виды рекламы. Фильтрация такой рекламы происходит во время загрузки страницы, при этом все прочие форматы отображаются на сайте. Если пользователь хочет видеть всю рекламу, необходимо отключить фильтрацию в настройках.

«Нам важно, чтобы люди комфортно чувствовали себя в интернете и получали полезную информацию. А раздражающая реклама, даже еcли её не слишком много, отталкивает людей. Они пытаются от неё отгородиться, отключая рекламу полностью, то есть лишая себя и полезных предложений. Фильтрация раздражающей рекламы позволит сделать работу в сети более приятной и будет способствовать развитию качественной рекламы», – рассказывает Дмитрий Тимко, руководитель команды «Яндекс.Браузера».

Список блокируемых рекламных форматов представила ранее IAB Russia. Ассоциация провела исследование и выяснила, какая реклама особенно раздражает людей. Затем крупные игроки индустрии обсудили результаты исследования в рабочей группе, и в результате IAB Russia определила список форматов, от которых следует отказаться.

«Яндекс.Браузер» защищает пользователей от нежелательной рекламы с 2014 года. Тогда в нём появился «Антишок» – технология, которая блокирует вредоносную и мошенническую рекламу. От других неприятностей в сети пользователей ограждает технология «Протект», которая проверяет сайты и файлы на вирусы, защищает от кражи паролей и обеспечивает безопасность платежей.