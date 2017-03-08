Татьяна Лысова должна покинуть пост главного редактора газеты в марте

Главным редактором газеты “Ведомости” может стать издатель онлайн-журнала Republic (ранее - Slon) Максим Кашулинский, сообщил Sostav информированный источник на медиарынке. Другой источник, близкий к изданию, подтвердил Sostav, что владелец “Ведомостей” Демьян Кудрявцев вел переговоры с Кашулинским, однако обсуждаются “разные предложения”. Имена других кандидатов он назвать не смог.

Кашулинский может прийти на смену Татьяне Лысовой, которая в октябре прошлого года объявила о своем уходе с поста главного редактора газеты. Лысова должна покинуть издание в марте. По её словам, уход из “Ведомостей” - её собственная инициатива, “для которой нет никаких внешних или внутрикорпоративных причин”. Своё желание покинуть издание она объяснила личными обстоятельствами.

Татьяна Лысова была редактором газеты с 2002 по 2007 годы, а после заняла должность редакционного директора издательства “Бизнес ньюс медиа”, которое кроме “Ведомостей” выпускало журнал SmartMoney. В 2010 году Лысова вернулась к своей прежней работе в “Ведомостях”.

Фото РИА Новости

Демьян Кудрявцев не стал комментировать возможное назначение Кашулинского на должность главного редактора газеты и сообщил, что “никаких решений на сегодняшний день не принято”. Он добавил, что сначала кандидат будет представлен топ-менеджменту компании, а затем вопрос о его назначении будет выдвинут на заседание совета директоров. “Только после этого я смогу что-то комментировать прессе, называть какие-то фамилии. Я думаю, что в какое-то относительно близкое время мы объявим об этом решении”, - подытожил владелец издания.

Сам Кашулинский опроверг информацию о возможном назначении его кандидатуры на пост главного редактора “Ведомостей”. В разговоре с Sostav он сказал, что предложения возглавить газету от совета директоров АО “Бизнес ньюс медиа” и Демьяна Кудрявцева ему не поступали.

Максим Кашулинский ранее уже работал в “Ведомостях” - в 1999-2002 годах. Тогда он был редактором отдела потребительского рынка и занимал должность заместителя главного редактора издания. С 2004 по 2011 год Кашулинский возглавлял редакцию российской версии журнала Forbes, а после занял должность издателя портала Slon.ru, который в ноябре 2016 года сменил своё название на Republic.ru.

Один из источников Sostav не исключает, что кандидатура Кашулинского интересна “Ведомостям” в связи с переходом на paywall (платную подписку - ред.): “У него есть опыт в рамках той концепции, которую собирается реализовывать издание”.

В сентябре прошлого года на должность digital-директора газеты была назначена Елена Кирюшина, которая с 2009 года занимала аналогичный пост на телеканале “Дождь”. Основной задачей Кирюшиной в “Ведомостях” стала монетизация контента издания и развитие модели платной подписки.

В декабре 2016 года “Ведомости” изменили доступ к своим материалам - часть из них на сайте издания стала доступна только по платной подписке. Открытыми остались новостная лента, фотогалереи, тесты и видео, а также некоторые интервью, мнения и эксклюзивные статьи. При помощи новой модели доступа к материалам газета рассчитывает увеличить количество платных подписчиков. По данным за октябрь 2016 года, у издания насчитывалось 20 тыс. платных подписчиков. У портала Republic на тот момент было чуть больше подписчиков, чем у “Ведомостей”. Лидером по использованию paywall оставался “Дождь” - у него было 70 тыс. платных пользователей.

Вместе с изменением правил доступа к статьям, “Ведомости” снизили стоимость онлайн-подписки: 490 рублей за один месяц, 2490 за полгода и 4490 за год. Обладатели годовой подписки могут читать издание на любых устройствах. Кроме того, газета отдельно запустила подписку для мобильных устройств по стоимости 3 рубля за один день. Сейчас она доступна абонентам “большой тройки” - “Билайна”, “Мегафона” и МТС, а также оператора Tele2.

Ранее “Ведомости” использовали модель т.н. “мягкого paywall”, позволяя читать бесплатно 13 статей в месяц. После их прочтения пользователям блокировался доступ к материалам и предлагалось приобрести платную подписку. Однако читателям удавалось обходить ограничение доступа, сообщала ранее Елена Кирюшина.