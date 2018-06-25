Дискаунтеры останутся основным каналом продажи еды как минимум на ближайшие три года

В 2017 году россияне продолжили экономить на продуктах, что привело к появлению целого слоя «черрипикеров», охотников за скидками, и росту профильных дискаунтеров. Их общий оборот по итогам 2018 года превысит 3 трлн руб., а через два года — 4 трлн руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

К ведущим дискаунтерам аналитики отнесли «Пятерочку» (X5 Retail Group), «Магнит», «Дикси», «Монетку» (основана в Екатеринбурге) и «Светофор» (создан в Красноярске). По итогам 2018 года объем продаж продуктов питания через дискаунтеры в России может вырасти на 17,14%, до 3,28 трлн руб. Это сделает формат лидером по обороту среди всех каналов розничной торговли как минимум на ближайшие три года: в 2019 году их оборот может достичь 3,63 трлн руб., в 2020 году — 4,46 трлн руб. Продажи продуктов в мини-маркетах за это время могут вырасти до 3,32 трлн и 3,59 трлн руб., в супермаркетах — до 2,88 трлн и 3,01 трлн руб. соответственно.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) согласны, что доля охотников за промоакциями продолжает расти, что будет способствовать росту популярности дискаунтеров. По прогнозам АКОРТ, к 2021 году доля таких покупателей достигнет 25%, тогда как в 2011 году она была на уровне 3%. Год назад, по данным «Ромира», 36% покупателей выбирали магазины, где были скидки.

Эксперты считают, что ралли промоакций уже загнало крупных ритейлеров в ловушку, из-за которой падает маржинальность. Однако такую структуру продаж выстроили сами торговые сети, отвечая на запрос со стороны покупателей. Для сетей малые форматы дешевле с точки зрения капиталовложений, быстрее окупаются, проще в управлении и могут быстрее адаптировать ассортимент. В 2016—2018 годах промо позволило ритейлерам значительно увеличить долю на рынке и переманить покупателей, но эта тенденция привела к снижению маржинальности, например, чистая прибыль «Магнита» в третьем квартале 2017 года упала на рекордные 53,27%, до 6,92 млрд руб.

В ближайшие годы конкуренция между дискаунтерами выйдет из исключительно ценовой плоскости и они будут дифференцировать ассортимент, считают аналитики. «Пятерочка» планирует делать фокус на «продуктах категории фреш», а в «Магните» для улучшения ценностного предложения изучают поведение посетителей, в том числе используя технологию видеоаналитики, искусственный интеллект и анализ чеков, благодаря собственному оператору фискальных данных.