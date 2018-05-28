Пилоты могут стать полноценными проектами уже в 2019 году

«Магнит» планирует представить проекты в сфере интернет-торговли в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС рассказала исполнительный директор сети Ольга Наумова.

По мнению Ольги Наумовой, мода на интернет-магазины в чистом виде прошла, поэтому «Магнит» постарается создать инфраструктуру, которая бы позволила покупателям сделать выбор, поучаствовать в формировании ассортимента, получить какие-то преференции, дополнительные сервисы. Она также добавила, что пилоты могут стать полноценными проектами уже в следующем году.

Наумова также рассказала о том, как цифровизация помогает оптимизировать работу компании. «Например, актуализация системы прогнозирования может серьезно повысить оборачиваемость, а также снизить товарные запасы — вплоть до 50%. Поэтому я считаю, что это очень немаленькие деньги, и каждый такой проект стоит того, чтобы им заниматься», — отметила она.

«Мы инвестируем их в покупателя, — сказала Наумова о средствах, которые будут сэкономлены за счет оптимизации. — У „Магнита“ довольно большая база данных, благодаря которой можно анализировать многие тренды. Думаю, что дальше мы будем двигаться в сторону персонализации, то есть реальной работы с конкретными посетителями и их семьями».

Экс-глава сети магазинов «Пятерочка» Ольга Наумова была назначена исполнительным директором сети «Магнит» 16 мая. В новой должности она отвечает за коммерческий блок, операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, маркетинг, эксплуатацию, ценообразование и логистику.