За год количество охотников за акционным товаром увеличилось на 10%



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Охота за скидками и промоакциями — наиболее популярная стратегия экономии в России. В текущем году доля экономных покупателей выросла до 36%, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Сообщается, что в нынешнем году доля тех, кто «всегда ищет промоакции и скидки на товары, которые покупает регулярно», выросла до 36% против прошлогодних 26%. «Ромир» так же выяснил, как и на чём экономить в нынешней непростой экономической ситуации. По данным исследования, 31% респондентов старается искать товары более дешевых марок, 28% перед походом в магазин составляют список необходимого, а 20% опрошенных делают запасы впрок. Еще 17% признались, что стараются реже ходить за покупками, хотя год назад их доля была 22%. Все эти способы экономии показали незначительное снижение по сравнению с прошлым годом.

Единственной группой экономящих, которая увеличилась за год, стали так называемые «cherry pickers». Это – покупатели, которые охотятся за скидками и промо-предложениями, снимая их как вишенку с торта. Если год назад доля таких потребителей составляла 19%, то сегодня к ним можно отнести порядка 21% из числа экономящих.

Среди любителей скидок доля женщин несколько выше, чем мужчин. В возрастном сегменте преобладает группа 25-34 лет. «Сегодня уже многие покупатели просто не воспринимают нормальную цену на товар. Преобладание молодежи среди охотников за скидками говорит о том, что формируется поколение покупателей, которые реагируют только на "красные ценники"», — сообщает директор по развитию бизнеса холдинга «Ромир» Инна Афанасенко.

Интересно отметить, что ранее в X5 Retail Group, владеющей магазинами “Пятерочка”, “Перекресток”, “Карусель”, также сообщили, что около 70% покупателей продолжают ориентироваться на более дешевые товары и сохраняют интерес к промоакциям.