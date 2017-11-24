Общая сумма вложений в развитие сети в столичном регионе оценивается в 1,5 млрд рублей

Красноярский ритейлер «Светофор», работающий в формате жесткого дискаунтера, выходит в Москву и Подмосковье. Уже открыты три точки в Можайске, Дмитрове и Наро-Фоминске, сообщает «Коммерсант».

В столице первый «Светофор» в ближайшее время заработает на Нагатинской улице. До конца 2018 года в Москве и Московской области планируется открыть до 30 магазинов. Затем появится еще примерно 70 точек.

Компания рассматривает объекты площадью около 1 тыс. кв. м с учетом складских помещений, которые она хочет арендовать на срок не менее 15 лет и на условиях платы процента с товарооборота. Инвестиции в открытие одного магазина ритейлер оценивает в среднем в 15 млн рублей. Таким образом, общая сумма вложений в развитие в Московском регионе может достигнуть примерно 1,5 млрд рублей.

Магазины сети работают с небольшими локальными производителями без известных марок, что способствует удерживанию низких цен. В компании утверждают, что их наценка на товар составляет всего 8–12%, для сравнения - средняя наценка у московских сетей 25–30%. Эксперты отмечают, что торговать по очень низким ценам жесткому дискаунтеру позволяет также экономия на оформлении торгового зала и скупка стоков у поставщиков.

Осложнить ситуацию может высокая конкуренция на столичном рынке и неготовность ритейлера платить за аренду на уровне федеральных сетей, полагают эксперты. Кроме того, «Светофору» может быть нелегко на Московском рынке из-за более высоких требований покупателей к качеству, ассортименту и сервису.