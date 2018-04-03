Для покупателей качество становится важнее, чем цена

В 2017 году продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%. Спрос на собственные торговые марки ритейлеров насытился, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Nielsen.

Годом ранее темпы роста были втрое выше — 11,5%, при росте рынка на 5,3%. Уверенно растут продажи СТМ только в сегментах: детское питание, шоколадные конфеты в коробках и алкоголь. Эксперты связывают это с последствиями кризиса 2014 года, когда спрос на кондитерскую продукцию резко упал.

В X5 Retail Group подтверждают замедление темпов роста СТМ. Это связано с высокой промоактивностью производителей и ритейлеров — она подстегивает продажи брендированных продуктов, кроме того, из-за промоакций популярные бренды могут стоить даже дешевле СТМ, отмечают представители ритейлера.

В последний год крупные торговые сети начали менять подход к СТМ. Так, X5 договаривается о стратегических партнерствах с производителями продукции под эксклюзивными брендами. Гипермаркеты «Лента», у которых прежде были только две СТМ — дешевая и средней цены, начали создавать отдельные бренды для разных товаров и вошли в закупочный союз с европейскими ритейлерами EDM.

«Ашан» раньше позиционировал продукты под СТМ как товары с низкими ценами в большей степени за счет экономии на дизайне, рекламе и упаковке. Такие товары должны были конкурировать с известными брендами и при аналогичном качестве быть дешевле на 20−30%. По словам представителя ритейлера, сейчас «Ашан» в России меняет стратегию: решено создавать принципиально новый продукт. Так, «Ашан» продает под СТМ готовую еду в упаковке, фасованное мясо, премиальный шоколад и до конца года планирует перевести под обновленные СТМ более 1000 товаров среднего ценового сегмента.