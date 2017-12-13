Компании заключили партнерство в области таргетинга онлайн-рекламы и оценки ее влияния на продажи в конкретных магазинах

Mail.Ru Group и X5 Retail Group сообщили о начале партнерства в области таргетинга онлайн-рекламы и оценки ее влияния на продажи в конкретных магазинах. «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», принадлежащие сети X5, начали предоставлять Mail.Ru Group обезличенные данные о покупателях для формирования рекламных стратегий. Данные будут получать клиенты рекламной платформы myTarget.

В пилотном проекте X5 создавала для конкретных рекламодателей обезличенные аудиторные сегменты, разделяя потенциальных покупателей в соответствии с их моделью потребления. Доступ к этим сегментам осуществлялся через Data Marketplace myTarget. В ближайшее время также появятся общедоступные сегменты. Их монетизация будет базироваться на CPM-модели.

Таким образом, рекламодатели смогут повысить эффективность рекламных кампаний в интернете и лучше контролировать изменение спроса на продукт. Пилотные кампании, реализованные на основе данных X5 международным рекламным холдингом Dentsu Aegis Network, позволили клиентам агентства достичь качественно новых результатов конверсии рекламы в продажи.

«Мы помогаем рекламодателям добиться наилучших показателей конверсии, постоянно расширяя функциональность myTarget. Сегодня в рамках партнерства с X5 Retail Group, лидером российского ритейла, мы рады предложить нашим клиентам новые возможности целевого таргетирования и оценки эффективности онлайн-рекламы в офлайне. Расширяя набор аудиторных сегментов, мы позволяем бизнесу максимально точно выбрать адресатов рекламного сообщения», – прокомментировала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group.

«Всестороннее знание покупательского поведения, а также индивидуальных потребностей и предпочтений клиентов – это то, к чему в настоящее время стремятся ритейлеры, операторы связи, банки и другие компании, работающие на массовом рынке. В Х5 мы используем накопленные знания о покупках для эффективной маркетинговой коммуникации в интересах производителей продуктов питания. Предлагая возможность оценить реальное влияние рекламных кампаний в digital на продажи в магазинах компании, мы предоставляем производителям продовольствия мощный инструмент оптимизации маркетинговых затрат», - говорит Вадим Капустин, директор по стратегическому маркетингу X5 Retail Group.

«В сотрудничестве с Х5 Retail Group мы фактически решили одну из основных проблем рекламодателей, сумев понять, как каждый конкретный показ рекламы сработал на продажу рекламируемого товара в торговой точке. Благодаря разработанной совместно с коллегами из X5 математической модели мы способны рассчитать эффективность затрат, настроить оптимальные параметры частоты, выбрать лучшие форматы не на основе веры или опыта, а на основе реальных продаж», – сообщил Михаил Шкляев, руководитель Data Lab Dentsu Aegis Network.