Ритейлеры тестируют технологии компаний VisionLabs и AddReality

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др), «Дикси» («Дикси», «Виктория») и «ВкусВилл» тестируют технологии по распознаванию лиц покупателей. Полученные результаты будут использованы для маркетинговых исследований, рекламы или для обеспечения безопасности, сообщает RNS со ссылкой на сообщение ритейлеров.

X5 Retail Group и «ВкусВилл» тестируют технологию компании VisionLabs, «Дикси» — компании AddReality. Тестируются разработки для определения пола и возраста клиентов, для подсчета количества посетителей, аналитики данных о customer journey в магазине, разработки для служб безопасности.

В 2017 году в нескольких магазинах X5 проходит пилотирование технологий от различных компаний. Результаты пилотирования в магазинах Х5 появятся в I квартале 2018 года. В феврале 2018 года «Дикси», основываясь на результатах тестирования, также примет решение о внедрении такой системы для более эффективного таргетирования рекламы. Владелец «ВкусВиллл» сообщил, что тестирование идет в четырех магазинах сети, однако решение о промышленном внедрении технологии еще не принято.

Основатель VisionLabs Александр Ханин рассказал, что сейчас система используется для анализа состава аудитории и частоты посещения клиентом конкретного магазина. Сотрудники могут получать результаты онлайн в виде сообщений телеграм-бота или постфактум для проведения анализа. При этом кмпания не хранит персональные данные о клиентах — информация зашифрована и обезличена.

«Что важно, при этом не обрабатываются персональные данные клиентов, и на это есть юридическое заключение. Ритейлеру, банку, любому другому представителю сферы услуг не важно, как зовут клиента, когда у него день рождения и другие его личные данные. Ему нужно знать, что предложить клиенту здесь и сейчас. Общение полностью обезличенное, но при этом решается ряд задач ритейлера», — подвел итог Ханин.