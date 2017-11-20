Альянс организовывает совместные закупки для своих участников, добиваясь экономии за счет масштаба



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Российский продовольственный ритейлер «Лента» вошел в состав закупочного союза европейских ритейлеров European Marketing Distribution (EMD) и стал его акционером, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга и управляющего директора EMD Филиппа Грайтерса.

«Лента» получила 3,2% альянса по номинальной стоимости. Сумма сделки не раскрывается, однако уточняется, что EMD занимается сервисными услугами для участников, поэтому инвестиции в организацию его работы довольно невелики.

Вступлением в европейский альянс сеть рассчитывает «расширить ассортимент собственных марок за счет качественных и недорогих товаров от международных производителей», говорит Дюннинг. «Лента» получит доступ к международным тендерам EMD на поставки товаров под брендами ритейлеров, добавил Грайтерс: в основном это закупки продовольственных товаров в Европе – паста, шоколад, бисквиты, соки, мороженое и т.д.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в продажах импорта в ритейле основная доля приходится на фрукты и овощи, но их поставки из Европы запрещены. Другие крупные категории импорта – молочная продукция из Белоруссии и товары с длительным сроком годности (бакалея, кондитерские изделия, консервы и проч.) из европейских стран. В России покупатели обращают большое внимание на цену продовольствия, тогда как в Европе конкуренция идет скорее за счет сервиса.

«Европейские закупочные союзы закупают немного другие товары по качеству, – продолжает Бурмистров. – Разный уровень дохода потребителей и требования». Непродовольственные товары можно с большей выгодой приобретать в Китае. Поэтому вступление в EMD будет скорее интересным экспериментом для «Ленты», - резюмирует Бурмистров.

Ранее российские сети не вступали в альянсы, подобные EMD, предпочитая развивать собственные закупки и прямой импорт. Однако с этого года X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), тоже нашла партнёра по закупкам среди европейского ритейла. С кем именно сотрудничает X5, не сообщается. Прямым импортом, в частности, занимаются «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси».

«Развитие собственного импорта – в первую очередь увеличение доли прямых поставок свежих овощей и фруктов – также будет способствовать минимизации логистических издержек», – сказано в отчете «Магнита» за прошлый год. «Дикси» также развивает закупки за рубежом, говорит представитель ритейлера Владимир Русанов: «Мы не входим в закупочные союзы, нам достаточно собственных ресурсов для закупок».

В EMD входят ритейлеры и трейдинговые компании, среди них – британская Asda, шведская Axfood, французская Groupe Casino и немецкая Markant. Альянс организовывает совместные закупки продовольственных и непродовольственных товаров для своих участников, добиваясь экономии за счет масштаба.