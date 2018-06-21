Андрей Швейдель, Happy Monday Family Deputy buying director:

IGTV, безусловно, интересный формат часовых вертикальных видео, но пока об успехе говорить рано, так как авторы только пробуют себя в это нише и выкладывают live-трансляции длиною в среднем 30 секунд — 10 минут, а не смонтированные специально под вертикальный формат видеоролики 10−60 минут. Также сам Instagram пока не дает расширенной статистики, чтобы говорить об эффективности этого формата и сравнивать со схожими. Сейчас доступны следующие показатели: просмотры, лайки, комментарии и удержание аудитории. Показатели просмотров и лайков значительно меньше — в 4−10 раз, чем у постов. Это и логично, так как обновления получили еще не все пользователи, соответственно, попробовать новый формат может не вся активная аудитория Instagram.



Конечно же, часть блогеров, которым до этого не подходили форматы сторис (до 15 секунд) и постов с видео (до 60 секунд), будут пробовать занимать новую территорию, так как для них это возможность привлечение новой аудитории на свои каналы. Важным фактором при создании контента для IGTV будут влиять алгоритмы попадание в раздел «популярное» (аналог «в тренде» на Youtube) и инструменты самого Instagram для привлечения аудитории на ролике. Сейчас есть возможность продвижения только на верифицированных каналах в Instagram, указывать ссылку в сторис на свое видео в IGTV, что не позволяет массово продвинуть новый формат.

Интересных кейсов не так много, так как самому инструменту менее недели. Кто-то из брендов Fashion индустрии нарезает ролики со своих показов мод, другие бренды загружают свои имиджевые ролики, такая же история и с блогерами, которые тестируют формат на роликах более 60 секунд, которые они не смогли разместить через формат поста. Но можно точно сказать, что инструмент имеет большой потенциал для роста и привлечения новых авторов контента. Это вряд ли будет «убийцей Youtube», но пару лет назад все скептически относились к формату stories, а сейчас именно этому формату все большее количество пользователей отдают предпочтения по сравнению со старой доброй лентой.