Неделю назад Instagram представил новый формат IGTV — длинные вертикальные видео. Пользователи могут заводить видеоканалы, как на YouTube, через новую вкладку в Instagram и специальное приложение. Для популярных аккаунтов длительность видео в новом формате — до часа, для остальных — до 10 минут. Теперь Instagram не ограничивается минутными видео, а значит, конкуренция с YouTube, главной на данный момент видеоплатформой, обостряется. Говорить о перетекании блогеров из YouTube в Instagram пока рано — IGTV еще не начали массово тестировать. Однако Instagram-телевидение точно открывает новую страницу в развитии видеоконтента, уверены опрошенные Sostav диджитал-агентства, работающие с блогерами.
Примеров IGTV в российском Instagram мало. В основном, это просто более продолжительные Stories. Телеканал «Супер» одним из первых российских медиа воспользовался возможностями новой видеоплатформы, презентовав в Instagram промо-клип к сериалу «Вне игры», и рассказал о своем опыте.
Digital-директор телеканала «Супер» Анастасия Бацуева:
По контенту русского сегмента IG TV видно, что пока авторы не особо разобрались с особенностями сервиса — большая часть видео это аналоги прямых эфиров из Instagram Stories. Как телеканал, мы с интересом смотрим на новую платформу и будем экспериментировать с ней, так как Instagram — один из лучших инструментов для продвижения новых телепроектов и звезд последние несколько лет. А как производителей контента нас, в первую очередь, волнует, как быстро и качественно IGTV внедрит систему поощрения авторов и главное, будет ли она работать для России. Думаю, это актуально для всех авторов, которые производят качественный контент, ведь их ресурсы не бесконечны, а количество платформ увеличивается. Тем более IGTV — история про вертикальные видео, а значит, авторам придется как минимум адаптировать свой контент, а как максимум — производить принципиально новые форматы.
Пользователи давно ждали новый видеоформат
Роман Колосов, SMM-директор Affect :
Появление часовых видео в Instagram — это, безусловно, хорошая новость. Платформа давно была готова к расширению функционала, а для основных лидеров мнений длинные видео — ещё один способ разнообразить контент. Уверен, что часть YouTube блогеров перейдёт в Instagram, но только те, чья ЦА действительно пользуется этой соцсетью, и те, которые смогут интересно и нативно адаптировать свой контент. Все мы знаем специфику аудитории ютуба, и перейдёт ли часть зрителей в Инстаграм вслед за контентом — пока не готов ответить. Но то, что ниша длительного видеоконтента изменится, у меня сомнений нет. Касательно хороших часовых видео — пока не видел интересных примеров. Было парочку находок на тему поворота экрана, но не более.
Татьяна Новикова, SMM-специалист AVANT :
Пользователи давно ждали чего-то в духе IGTV, потому что потребление видеоконтента в instagram растет каждый год и трудно все это многообразие уместить в одну минуту. При должном развитии сервиса, думаю, IGTV вполне может составить достойную конкуренцию YouTube. Вертикальный формат видео, который Кевин Систром, основатель Instagram, по праву считает «естественным» для экрана телефона и возможность смотреть IG TV не выходя из Instagram добавляют еще пару плюсов в копилку приложения. То, что сейчас в IGTV нет рекламы считаю просто делом времени. Без этого канал вряд ли будет конкурентоспособным. В любом случае, IGTV сейчас — это поле для экспериментов. И сейчас у брендов есть прекрасная возможность интегрировать свой контент при минимуме конкуренции.
У длинных видео в Instagram огромный потенциал роста: это альтернатива популярным Stories и, возможно, YouTube
Андрей Швейдель, Happy Monday Family Deputy buying director:
IGTV, безусловно, интересный формат часовых вертикальных видео, но пока об успехе говорить рано, так как авторы только пробуют себя в это нише и выкладывают live-трансляции длиною в среднем 30 секунд — 10 минут, а не смонтированные специально под вертикальный формат видеоролики 10−60 минут. Также сам Instagram пока не дает расширенной статистики, чтобы говорить об эффективности этого формата и сравнивать со схожими. Сейчас доступны следующие показатели: просмотры, лайки, комментарии и удержание аудитории. Показатели просмотров и лайков значительно меньше — в 4−10 раз, чем у постов. Это и логично, так как обновления получили еще не все пользователи, соответственно, попробовать новый формат может не вся активная аудитория Instagram.
Конечно же, часть блогеров, которым до этого не подходили форматы сторис (до 15 секунд) и постов с видео (до 60 секунд), будут пробовать занимать новую территорию, так как для них это возможность привлечение новой аудитории на свои каналы. Важным фактором при создании контента для IGTV будут влиять алгоритмы попадание в раздел «популярное» (аналог «в тренде» на Youtube) и инструменты самого Instagram для привлечения аудитории на ролике. Сейчас есть возможность продвижения только на верифицированных каналах в Instagram, указывать ссылку в сторис на свое видео в IGTV, что не позволяет массово продвинуть новый формат.
Интересных кейсов не так много, так как самому инструменту менее недели. Кто-то из брендов Fashion индустрии нарезает ролики со своих показов мод, другие бренды загружают свои имиджевые ролики, такая же история и с блогерами, которые тестируют формат на роликах более 60 секунд, которые они не смогли разместить через формат поста. Но можно точно сказать, что инструмент имеет большой потенциал для роста и привлечения новых авторов контента. Это вряд ли будет «убийцей Youtube», но пару лет назад все скептически относились к формату stories, а сейчас именно этому формату все большее количество пользователей отдают предпочтения по сравнению со старой доброй лентой.
Тьерри Селлерин, генеральный директор Buzzfactory:
Новый формат контента для Инстаграма — это, на мой взгляд, отличное решение, которое позволит привлечь к социальной сети дополнительную аудиторию, а также мотивирует пользователей создавать еще больше контента. Крупные блогеры уже активно начали тестировать новые возможности. Интерес к IGTV обусловлен многими причинами, и среди них главная — даже не любопытство, с которым инфлюенсеры пробуют все новое, а возможность увеличить аудиторию самого блогера за счет пока еще невысокой конкуренции за места в рекомендуемом контенте.
IGTV грозится стать «убийцей YouTube», но пока говорить о перетекании аудитории из Ютуба рано. Во-первых, речь идет о разных форматах видео. Инстаграм «заточен» под вертикальные видео, и это логично с учетом того, что сеть изначально создавалась для смартфонов. Однако такой формат подходит только для контента нового типа, а на данный момент большая часть существующего качественного видеоконтента предназначены для просмотра на экране ноутбука или монитора и снята в горизонтальной ориентации.
Во-вторых, на YouTube намного более эффективно устроена система поиска видео, рекомендаций и подписок. В IGTV сейчас мы наблюдаем сплошной поток видео в ленте, который очень трудно отфильтровать под свои интересы. Этот поток зачастую некачественного контента создает информационный шум, в котором действительно интересные ролики просто потеряются.
В-третьих, разработчики YouTube не хотят сдаваться без боя. Уже на следующий день после анонсирования IGTV YouTube предоставил своим пользователям возможность монетизации без рекламы, а также запустил функцию «Премьеры», которая показывает новый ролик как прямой эфир с возможностью обсудить видео с автором в реальном времени.
Думаю, пока главными креаторами нового контента будут YouTube-блогеры. Они начнут снимать видео для IGTV, чтобы расширить свою аудиторию или проанонсировать ролики, выложенные на своей основной площадке, как это, собственно, происходит и сейчас. В любом случае, пока проект Инстаграм-телевидения находится лишь на этапе старта. Уверен, что в ближайшие несколько лет его ждут значительные доработки и полная адаптация под интересы аудитории. В целом, значительное количество селебрити уже опробовали новый формат. И пока, надо сказать, видео в IGTV набирает значительно меньше просмотров, чем в лентах у этих же пользователей.
Между Instagram и YouTube усиливается борьба за рекламные бюджеты и качество контента
Дмитрий Лазарев, Генеральный директор OTM World Wide :
Инстаграм логично вышел на территорию «Ютуба», предложив новый формат. Идет борьба за огромные мировые, в первую очередь американские бюджеты. К сожалению, из-за размеров экономики Россия отстает раз в 200. Хорошо, что вполне глобализированный по подходам российский рынок быстро принимает и тестирует международные стандарты и форматы.
Ютуб-блогеры в большом количестве уже присутствуют в Инстаграме, так как само присутствие не трудозатратно, а контент уже создан. Перетекание будет не из-за форматов, а из-за бюджетов. Скорее, это зависит от рекламодателей. В ближайшие годы, видимо, будет востребована модель присутствия на обоих ресурсах. И бюджеты, и аудитория есть и там, и там.
В России на сегодня этот продукт попадает в категорию «хайповых», тестируется без качественных инструментов антифрода и верификации. Что может стать сильным ограничивающим моментом для крупных рекламодателей и больших бюджетов. Ведь Россия сегодня — вполне продвинутая в технологическом плане страна с отстутствующим действующим антифрод-законодательством.
Как ветераны и лидеры российского рынка программатической рекламы в России мы не раз были свидетелями следующено сценария: воспользовавшись хайпом, рекламно-технологическая компания продает не совсем понимающему клиенту некачественный трафик под видом программатических закупок, и, проведя 1−2 кампании, клиент разочаровывается. Тем временем, компания, продающая псевдо-программатик обходит пол-рынка, собирает сливки. Живет красиво и широко, но не долго. И портит рынок. После этого стратегические игроки вынуждены тратить много времени и усилий на то, чтобы восстановить доверие клиентов к продукту как таковому. Надеюсь, что в случае с видеоблоггерским контентом в «Инстаграме» такого не случится. В целом, формат хороший, но аудитория «Инстаграма» более мобильна, чем у «Ютуба» и привыкла потреблять более короткий контент.