На стоимость соцсети влияет постоянно растущее число подписчиков

На протяжении следующих 12 месяцев прибыль Instagram превысит $ 10 млрд, платформа привлекает новых пользователей быстрее, чем Facebook, которой принадлежит соцсеть. Если бы Instagram оставалась независимой компанией, её стоимость сейчас составила бы более $ 100 млрд, подсчитали аналитики агентства Bloomberg.

Instagram более привлекательна для рекламодателей, так как у ресурса более молодая аудитория, чем у Facebook. В июне платформа преодолела отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, и она может удвоить этот показатель в течение следующих пяти лет.

Кроме того, компания постоянно анонсирует новые изменения, привлекательные для пользователей. Например, недавно разработчики представили новое приложение — IGTV. Оно позволяет создавать и просматривать видеоролики продолжительностью до одного часа.

Аналитики Recode также полагают, что вскоре Facebook придётся в основном рассчитывать на рост аудитории Instagram. Например, в июне пользователи из США провели в Android-приложении Instagram почти столько же времени, что и в Facebook. При этом, если время пользования приложений в Facebook растёт не значительно, то пользователи в Instagram проводят всё больше времени. А чем больше времени пользователи тратят на приложение, тем больше они видят рекламы, поэтому показатель количества проведённого в сервисе времени важен для рекламодателей.

Напомним, в 2012 году Facebook купила соцсеть у ее основателей за $ 1 млрд. Спустя два года, по оценкам аналитиков Citigroup, Instagram стоил уже $ 35 млрд.