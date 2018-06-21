Соцсеть отметила миллиард подписчиков анонсом нового сервиса

Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого пользователи смогут размещать и просматривать видеозаписи продолжительностью до одного часа, сообщили в пресс-службе соцсети.

Новое приложение адаптировано специально для съёмки и просмотра вертикальных видео, их можно будет комментировать и отправлять друзьям. В сервисе вскоре появятся и авторские каналы, где популярные блогеры смогут выкладывать вертикальные трансляции длинною до часа.

«Instagram всегда был местом общения людей, где вы можете черпать вдохновение, учиться и просто развлечься. С помощью IGTV мы начинает новый этап в Instagram. Надеемся, что это ещё сильнее приблизит вас к людям и вещам, которые вы любите», — рассказал гендиректор компании Кевин Систром.

Приложение будет работать на операционных системах Android и iOS. Для пользователей по всему миру новинка станет доступна «в течение нескольких недель». Также отмечается, что к настоящему времени количество пользователей Instagram достигло миллиарда с момента запуска сервиса в 2010 году.