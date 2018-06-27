Одновременно общаться смогут до четырех пользователей

Instagram представил новую функцию видеозвонка. Видеочат даст пользователям возможность одновременного общения до четырёх людей без временных ограничений, сообщается в пресс-релизе социальной сети.

Новая функция позволит всегда быть на связи с друзьями и близкими. Отмечается, что параллельно с видеозвонком можно будет пользоваться и другими функциями приложения.

«Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct, либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Instagram появятся новые эффекты для фотографий, а во вкладке поиска — тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты по интересам.

Ранее соцсеть сообщила, что запускает платформу для вертикальных видео продолжительностью до часа.