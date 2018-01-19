В компании утвердили новую должность

Компания H&M объявила о назначении топ-менеджера, который будет отвечать за проведение политики мультикультурализма и недискриминации. Имя нового руководителя не называется, шведский ритейлер обещает раскрыть подробности позже. Как следует из сообщения H&M, «глобальный лидер» необходим им, чтобы двигаться дальше.

Компания подчеркивает, что инцидент с темнокожим мальчиком не был умышленным, но он продемонстрировал, какая ответственность лежит на международном бренде. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, H&M и решила создать новую должность.

Напомним, в бизнесе, в том числе в рекламной индустрии, аналогичная должность называется Chief Diversity Officer. Найм таких специалистов чаще всего связан с обвинениями в сексизме и расизме, которые требуют оперативной и продуманной реакции.

Скандал вокруг H&M разразился в начале января. Причиной стало изображение, на котором темнокожий ребенок одет в толстовку с надписью Coolest monkey in the jungle («Самая крутая обезьяна в джунглях»). Фотография была размещена в интернет-магазине, при этом другие вещи из детской коллекции демонстрировали светлокожие модели.

Компания принесла извинения и пообещала провести внутреннее расследование инцидента. После скандала ряд знаменитостей отказались от продолжения сотрудничества с брендом, среди них американский рэпер G-Eazy и канадский певец The Weeknd. В ЮАР магазины сети подверглись нападениям активистов партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF).