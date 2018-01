Розничный бизнес сети пострадал от рук протестующих

Розничный бизнес H&M в Южной Африке оказался под угрозой. Компания временно закрыла все 17 магазинов в ЮАР после погромов, организованных активистами партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF). Нападения не прекращаются несмотря на извинения шведского ритейлера. Как сообщает местный портал Bizcommunity, сегодня красные береты атаковали Mall of Africa в Йоханнесбурге, один из крупнейших ТЦ страны.

Представитель Mall of Africa подтвердила, что протестующие собрались у магазина H&M. Ситуация находилась под контролем служб безопасности ТЦ и полиции. Активисты не нанесли ущерба торговому центру, акция обошлась без арестов. За ситуацией следят и в самой компании. Там обещают открыть магазины, как только обстановка нормализуется.

Между тем Фонд Ахмеда Катрады, названный в честь борца с апартеидом, призвал менеджмент и маркетинговый отдел H&M пройти тренинг по антирасизму. В сообщении говорится, что компания согласилась провести встречу с представителями Фонда. На ней региональный руководитель H&M проинформирует общественников о понимании сложившейся ситуации и принятых мерах.

Шведского ритейлера обвинили в расизме из-за изображения, на котором темнокожий ребенок одет в толстовку с надписью Coolest monkey in the jungle («Самая крутая обезьяна в джунглях»). Фотография была размещена в интернет-магазине, при этом другие вещи из детской коллекции демонстрировали светлокожие модели. Компания принесла извинения и пообещала провести внутреннее расследование инцидента. После скандала ряд знаменитостей отказались от продолжения сотрудничества с брендом, среди них американский рэпер G-Eazy и канадский певец The Weeknd.