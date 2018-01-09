Шведский ритейлер оказался в центре скандала

Компанию Hennes & Mauritz AB обвинили в расизме из-за изображения, на котором темнокожий ребенок одет в толстовку с надписью Coolest monkey in the jungle («Наикрутейшая обезьяна в джунглях»). Фотография была размещена в интернет-магазине, при этом другие вещи из детской коллекции демонстрировали светлокожие модели.

Шведский ритейлер поспешил признать свою ошибку и извинился перед возмущенной общественностью. «Мы глубоко раскаиваемся, что была использована эта картинка, и также сожалеем, что выбрали такой принт. Поэтому мы не просто удалили изображение со всех наших каналов, но и убрали вещь из глобального ассортимента», — цитирует Bloomberg заявление H&M. Его представители пообещали провести внутреннее расследование, чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем.

Скандал тем более чувствителен для компании, что он случился на фоне падения продаж и закрытия магазинов. Результаты H&M разочаровали инвесторов, в результате за год акции ритейлера подешевели на 30%. Аналитики дружно рекомендуют продавать ценные бумаги, и с таким негативом компания не сталкивалась с 2003 года.

Обвинение в расизме грозит бренду и репутационными потерями. Канадский певец The Weeknd, в партнерстве с которым H&M выпустил две коллекции, заявил, что глубоко оскорблён и больше не будет работать с H&M.

Звезда НБА Леброн Джеймс представил собственную версию фото, где мальчик изображен королем. «Мы, афроамериканцы, всегда будем вынуждены ломать барьеры, доказывая неправоту людей, и работать еще усерднее, доказывая, что мы — такие как все», — написал баскетболист в Instagram.

Американский рэпер Шон «Дидди» Комбс также поддержал темнокожих людей, разместив на худи H&M надпись Coolest king in the world («Наикрутейший король мира»).

H&M — не первый бренд, который спровоцировал расистский скандал. Ранее под огонь критики попали Dove за ролик с темнокожей девушкой, Nivea — за изображение со словами «Белое — это чистота» и рекламу осветляющего лосьона.