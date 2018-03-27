Единовременный отказ компаний от рекламы виртуальной валюты может свидетельствовать о картельном сговоре

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) вместе с зарубежными отраслевыми ассоциациями готовят совместный иск к Google, Twitter, Facebook и «Яндексу» за отказ размещать рекламу криптовалют, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ассоциации Юрия Припачкина.

Единовременный отказ указанных компаний от рекламы криптовалют может свидетельствовать об их картельном сговоре и использовании своего положения с целью манипулирования рынком.

«Google, Twitter, Facebook и „Яндекс“ запретили рекламу криптовалюты в своих сетях. Особое возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные», — сообщил Припачкин.

Для подачи иска совместно с отраслевыми ассоциациями из Кореи и Китая создается новая организация — Евразийская ассоциация блокчейна. Соглашение о ее создании подписали РАКИБ, Ассоциация венчурных компаний Южной Кореи (Korea Venture Business Associations) и китайская ассоциация криптоинвесторов LBTC. При ней будет создан криптофонд, который планирует подать иск в суд, расположенный в одном из штатов США. Иск будет подан не только к организациям, но и к их акционерам, если выяснится, что у них есть криптокошельки, уточнил Припачкин.

Стало известно, что Twitter запретил размещать рекламу криптовалют вслед за Facebook и Google. Речь идет о запрете рекламы ICO, продажи токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж. Новая политика начнет действовать в течении 30 дней.

В компании сообщили, что изначально планировали принять простые меры, чтобы защитить счета клиентов от «взаимодействия с обманными методами», однако поняли, что придётся пойти по стопам Google и Facebook, запретив рекламу денежных суррогатов.



Google заявила, что обновляет рекламную политику и запрещает с июня рекламу всех спекулятивных и рискованных финансовых инструментов, а Facebook запретила размещать на своих площадках, в том числе, в Instagram и Audience Network, рекламу финансовой продукции, которая ассоциируется с «обманными методами».

«Яндекс» официально не заявлял о запрете рекламы криптовалют, однако модераторы компании отклоняют подобные объявления, объясняя это тем, что не принимают к размещению «рекламу криптовалюты, биткоинов, а также тематик, которые акцентируют на них внимание (обучение, форумы, консалтинг, майнеры и т. д. )».

Напомним, что после объявления всех этих запретов, курс криптовалют резко упал. Сильно потеряли в стоимости Bitcoin и Ethereum, на фоне общего падения рынка подорожали только новые валюты.