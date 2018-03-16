На фоне общего падения рынка дорожают только новые валюты

Рынки криптовалют вновь потерпели падение. На этой неделе Bitcoin опустился ниже 8000 долларов и Ethereum ниже 600 долларов.

Курс других криптовалют также значительно снижается. За сутки стоимость Bitcoin Cash упала на 9,08%, а Litecoin — на 3,28%. Растет только курс DigixDAO — его цена прибавила более 50%, составив 423 доллара. Затем стоимость стала падать.



Эксперты связывают падение курса криптовалют с запретом соответствующей рекламы крупными компаниями. Так Google объявила об обновлении своей политики в области финансовых услуг, что означает запрет на все объявления, связанные с виртуальными деньгами, начиная с июня 2018 года.

Однако пока нововведения не вступили в силу, и пользователи сети заметили рекламу криптовалюты в новостной статье CNBC о запрете криптоконтента Google.

Ранее Facebook также сообщил, что вводит запрет на размещение рекламы финансовой продукции, которая ассоциируется с обманом и мошенничеством, в частности, рекламу криптовалюты и сопутствующих услуг.