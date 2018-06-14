Гид по сайтам и приложениям Мундиаля

Сегодня, 14 июня, стартует самое масштабное спортивное событие этого года — Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который принимает наша страна. Улицы 11 российских городов заполнились болельщиками со всего мира, а уже вечером состоится матч открытия «Россия — Саудовская Аравия». Футбольное первенство традиционно смотрят по телевизору, однако в этот раз впервые трансляции матчей будут в Рунете. Для тех, кто не будет у телеэкранов, Sostav собрал самые удобные способы просмотра ЧМ-2018 в интернете.

Онлайн-трансляции ЧМ-2018 на сайтах вещателей

Спецпроект на сайте «Первого канала»

«Первый канал», который наравне с ВГТРК и «Матч ТВ» является официальным российским вещателем ЧМ-2018, будет транслировать все 64 матча в формате сверхвысокой четкости 4K на своем официальном сайте в рамках спецпроекта www.1tv.ru/sport/fifaworldcup. «Первый» внедрил режим интерактивного таймлайна, который позволит выбирать и менять камеры для просмотра матчей. Помимо этого на странице спецпроекта доступна функция второго экрана и видеоархив всех финалов Чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы.

Спецпроект на Вести.Ру

Другой вещатель ЧМ-2018 — холдинг ВГТРК (по ТВ матчи покажет канал «России 1») — устроит трансляции всех матчей на www.vesti.ru/fifaworldcup.

Спецпроект на Russia. tv

Еще один интернет-ресурс ВГТРК выложит прямые эфиры всех матчей на www.russia.tv/fifaworldcup.

Сайт Matchtv.ru

На сайте «Матч ТВ» также будут доступны трансляции 64 матчей Чемпионата. Есть и новый раздел hypemeter.matchtv.ru, который собирает и ранжирует по популярности все посты сборных и футболистов.

Онлайн-трансляции ЧМ-2018 в приложениях

Приложение «Первого»

Приложение «Первого» обещает онлайн-трансляции матчей в формате сверхвысокой четкости 4K и много интересного футбольного контента в дополнение к ним.

Официальное приложение FIFA на русском

Приложение обновили специально к Мундиалю 2018. В магазинах приложений его можно найти под названием «Чемпионат мира FIFA 2018». Официальное приложение FIFA объединяет прямые трансляции 64 матчей, свежие новости, интервью, статьи и видео. В разделе лайв-блога 32 корреспондента рассказывают эксклюзивные истории, которые остаются за кадром трансляций.

Приложение «Матч! Клуб»

В мобильном приложении «Матч ТВ» собраны трансляции всех матчей с возможностью выбора разных ракурсов просмотра, видеоповторы, новости и другой контент о Чемпионате.

Приложения «Россия 1» и «Россия. Телевидение и радио»

В официальных приложениях вещателя ВГТРК созданы специальные разделы на период проведения ЧМ-2018, в которых можно смотреть трансляции матчей.

Онлайн-трансляции ЧМ-2018 на других онлайн-платформах

Сервис «МегаФон.ТВ»

Прямой эфир вещателей Чемпионата — «Первого канала», «России-1"и «Матч ТВ» — передается и через сервис интерактивного телевидения «МегаФон.ТВ». Возможен просмотр на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией SmartTV и приставках Apple TV. Для абонентов «МегаФона» доступ к футбольным трансляциям бесплатный — дополнительно платить за трафик не нужно.

Телеэфир на главной Яндекса

Российские телеканалы, в числе которых вещатели ЧМ-2018 «Первый» и «Матч ТВ», больше года показывают свой эфир онлайн на главной странице Яндекса в разделе «ТВ онлайн». Будут ли доступны трансляции матчей «Первого канала» и «Матч ТВ» на Яндексе зависит от договоренностей телеканалов с FIFA, пояснили в интернет-компании. «Матч ТВ» отказался от комментариев на эту тему. «Первый канал» примет решение о трансляциях матчей на Яндексе в самое ближайшее время, уточнили в пресс-службе.

Ранее Яндекс транслировал на главной прямые эфиры и записи соревнований Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Тогда у интернет-компании был договор напрямую с «Телеспортом», владельцем прав на вещание Игр в России.