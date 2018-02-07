Компания вслед за Mail.Ru Group договорилась с «Телеспортом» о трансляции Игр в интернете



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Яндекс впервые покажет Олимпийские игры, а рекламодатели смогут разместить в трансляциях рекламу, сообщила интернет-компания. Она подписала договор напрямую с компанией «Телеспорт», владельцем прав на вещание и трансляцию Игр-2018 на территории России.

Трансляции начнутся за день до официального открытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане — 8 февраля, когда стартуют первые соревнования. Яндекс покажет все состязания в прямом эфире, причем пользователи смогут переключаться между разными видами спорта. Прямой эфир будет начинаться в три или четыре утра и заканчиваться к шести вечера по московскому времени, но трансляции можно будет смотреть и в записи.

Прямые эфиры и записи всех соревнований можно будет посмотреть на компьютерах и мобильных устройствах — на yandex.ru, в приложении Яндекс и на странице результатов поиска. Рекламодателям Яндекс предлагает специальный пакет по фиксированной цене: при размещении на миллион рублей цена составит 500 рублей за тысячу показов в формате «мультиролл».

«Показ Олимпиады — важное событие и для нас, и для зрителей, и для рекламной отрасли. Любители спорта увидят соревнования в полном объёме и в удобное время, а наши партнёры получат доступ к новому сегменту аудитории, — говорит коммерческий директор Яндекса Леонид Савков. — Раньше рекламу в трансляциях крупных спортивных событий можно было купить почти исключительно на федеральных каналах. Теперь это можно сделать на Яндексе, причём по цене, доступной не только крупным рекламодателям. А наши технологии помогут таргетировать рекламные сообщения и оценить их эффективность».

Около года назад Яндекс запустил на главной странице своего поиска раздел «ТВ онлайн», в котором начал показывать телевизионные передачи российских каналов. Сейчас на главной Яндекса доступен прямой эфир и программы в записи «Первого канала», НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятого канала», «России-24», RT и других. Яндекс монетизирует телеконтент собственной видеорекламой.

Ранее «Телеспорт» и Mail.Ru Group договорились о трансляции зимних игр в Пхёнчхане на площадках интернет-холдинга — «Одноклассниках» и «ВКонтакте».



