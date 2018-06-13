«Хайпометр 2018» поможет отслеживать онлайн-активность сборных и футболистов

Телеканал «Матч ТВ» совместно с компанией Sellout sport system представил интернет-платформу «Хайпометр 2018». Она собирает и анализирует контент из соцсетей о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, сообщил на пресс-конференции представитель «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», в который входит «Матч ТВ», Евгений Галимский.

Новая платформа агрегирует посты сборных и самих футболистов из популярных соцсетей (Facebook, Twitter, Instagram и YouTube) и отображает самые популярные и обсуждаемые из них в формате дайджестов и коллекций.

Как заявляют в «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа», «Хайпометр 2018» поможет блогерам, футбольным фанатам, журналистам и спортивным вещателям по всему миру отслеживать активность участников Чемпионата мира 2018. Проект доступен на 9 языках, включая русский, и обновляется каждые пять минут.

«Проект — имиджевый. Наша цель — быть максимально интересными для аудитории в интернете. Чем больше людей привлечем на платформу, тем лучше для нас», — отметил Евгений Галимский, отвечая на вопрос о монетизации «Хайпометра 2018». Проект продолжит существовать после Чемпионата, однако подробности его дальнейшего развития не раскрываются.

Напомним, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» будет транслировать 27 матчей в прямом телеэфире. «Россия 1» (ВГТРК) — семь, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 матча в повторе).

На время Мундиаля «Матч ТВ» и официальный региональный спонсор FIFA 2018 «Ростелеком» также запустили телеканал «Матч! Ультра», полностью посвящённый Чемпионату. С 13 июня по 15 июля «Матч! Ультра» заменит другой канал — «Матч! Планета».

Российские болельщики впервые получат возможность смотреть прямые трансляции матчей ЧМ онлайн в полном объеме. «Первый канал» проведет интернет-трансляции всех 64 матчей на своем официальном сайте, в мобильном приложении и на Smart TV, «Матч ТВ» — на своем сайте, ВГТРК — в рамках спецпроектов на сайтах Вести.Ру и Russia. tv, а также в приложениях «Россия 1» и «Россия. Телевидение и радио».

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.