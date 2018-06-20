Холдинг ACMG испытывает финансовые трудности

Федеральная налоговая служба (ФНС) вынесла очередное решение о блокировке счетов ЗАО «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент», управляющей компании холдинга ACMG, издающей в России Forbes, L'Officiel, SNC и др. Задолженности по выплате налогов у компании появились ещё в декабре 2017 года, с тех пор было пять решений о приостановлении операций по ее счетам, сообщает «Коммерсант».

"Финансовая деятельность ведется в штатном режиме, никаких ограничений и блокировок мы не видим", — заверил директор по связям с общественностью медиахолдинга Дмитрий Озман, добавив, что «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент» не имеет отношения ни к одной из лицензий портфеля брендов ACMG и поэтому никаким образом не влияет на их работу.

На прошлой неделе в ACMG объявили, что управлять компанией будет вице-президент холдинга Екатерина Тихомирова, так как это позволит ускорить бизнес-процессы, связанные с подписанием документов, юридическими и бюджетными вопросами. Смена гендиректора пока не отражена в ЕГРЮЛ и управляющим органом компании с 2016 года значится «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент».

В 2016 году холдинг отчитался о выручке 8,3 млн руб. и чистом убытке почти полмиллиона руб. Узнать аудиторию Forbes, по данным Mediasope, уже невозможно: в отчет за декабрь—апрель журнал не включен. Собеседник на медиарынке поясняет, что ACMG не погасил долг на несколько миллионов рублей перед измерителем.

Напомним, в начале июня главный редактор Forbes Николай Усков покинул свой пост. Представитель ACMG говорил, что такое решение было принято из-за неудовлетворительного качества работы главного редактора. Сам Усков назвал причиной своего увольнения разногласия с собственником Александром Федотовым.

«Федотов полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего», — написал тогда Усков о ситуации в издании.

Кроме того, стало известно, что медиахолдинг переносит печать своих журналов в Литву из-за конфликта с Первым полиграфическим комбинатом, который с начала мая подал два иска к структурам медиахолдинга ACMG на общую сумму свыше 20 млн руб.